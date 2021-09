Оппозиция обращается ЕС и НАТО: Грузинская мечта мешает евроатлантическому направлению Грузии

Основные оппозиционные партии Грузии написали совместное письмо лидерам ЕС и НАТО, в котором отметили, что отказ властей Грузинской мечты от получения кредита со стороны ЕС является «одним из каскада событий, направленных на противодействие евроатлантическому движению вопреки исторической воле грузинского народа».

По заявлению партий, власти Грузинской мечты ясно дали понять, что их стремление к сближению с ЕС является не более чем фасадом, за которым «мы стали свидетелями всеобъемлющего захвата государства неформальной системой, а последней каплей всего этого стало полное подчинение судебной власти».

Подписавшиеся партии заявили, что насилие в отношении журналистов на гомофобной почве 5 июля, когда «премьер-министр Гарибашвили поощрял экстремистов, приближенных к России и« Грузинской мечте» на погром «Тбилиси Прайда», что в дальнейшем привело к физическому нападению на 53 журналистов и закончилось смертью одного из них через несколько дней, было одно из ключевых событий в этом контексте».

«Несмотря на то, что наша задача — противостоять этой угрозе продвижением Грузии по европейскому и евроатлантическому пути и повернуть ситуацию, мы считаем, что для приостановления этой ситуации требуется применение всех легитимных рычагов и влияния», — говорится в совместном письме, адресатами которого являются президент Европейского совета Шарль Мишель, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европарламента Давид Мария Сассоли и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Отметив, что «грубое» нарушение Грузинской мечтой Соглашения от 19 апреля и отказ от кредита в размере 75 миллионов евро «еще больше усугубляют эту опасную траекторию», партии подчеркнули, что в соглашении содержится пункт о проведении досрочных парламентских выборов в 2022 году, если в на выборах в органы местного самоуправления 2021 года правящая партия получит менее 43% голосов.

«Мы верим, что грузинское общество обязательно вынесет политический вердикт в октябре, а Евросоюз и НАТО, которые поддержат демократический выбор грузинского народа, потребуют немедленных новых выборов», — говорится в письме.

Партии обязались сделать все возможное для защиты голосов граждан, чтобы «сохранить Грузию государством, приверженным свободе, демократии и верховенству закона». «Мы надеемся на вашу постоянную политическую и моральную поддержку для обеспечения свободных и справедливых выборов», — обратились оппозиционные партии Грузии к официальным представителям ЕС и НАТО.

Письмо подписано следующими партиями: Единое национальное движение, Гирчи – Больше свободы, Европейская Грузия, Стратегия Агмашенебели, Республиканская партия, Элене Хоштария – Дроа, Лело за Грузию, Свободные демократы, Христианские демократы, Европейские демократы, Национально-демократическая партия, движение «Государство ради народа», Гражданский альянс За свободу, Закон и справедливость и независимый депутат Тариел Накаидзе.

