Председатель ЕНД Ника Мелия представил еще 24 кандидата в мэры. Фото: Фото: из видео прямого эфира ЕНД
Новости

Национальное движение присоединяется к Соглашению от 19 апреля

01/09/2021 - 22:31
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Председатель Единого национального движения (ЕНД) Ника Мелия заявил 1 сентября, что после нескольких месяцев сомнений его партия присоединяется к Соглашению между Грузинской мечтой и оппозицией от 19 апреля, которое было достигнуто при посредничестве Евросоюза.

По словам Мелия, ЕНД, которому до сих пор не нравятся некоторые пункты соглашения, было вынуждено пойти на этот шаг из-за отказа Грузинской мечты от получения макрофинансовой помощи от ЕС.

Председатель ЕНД заявил, что отказ Грузинской мечты принять кредит ЕС, предпосылкой для выдачи которого Брюссель называл реализацию судебной реформы и выполнение условий Соглашения от 19 апреля, является открытой заявкой о том, что власти страны поменяли вектор внешней политики страны и свернули с европейского пути.

Примечательно, что правящая партия 28 июля вышла из Соглашения от 19 апреля и в качестве причины этого назвала то обстоятельство, что ЕНД, как основная оппозиционная партия, не подписывало соглашения.

Продолжение следует…

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01/09/2021 - 22:31
9 1 minute read

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