Партия Лело представила мажоритарных кандидатов в Тбилиси, 29 августа, 2021 г. Фото: со страницы «Лело за Грузию» в Facebook
Новости

Партия «Лело» представила мажоритарных кандидатов в Тбилиси

30/08/2021 - 17:04
6 1 minute read

Партия «Лело за Грузию» представила мажоритарных кандидатов в члены Сакребуло Тбилиси во всех десяти мажоритарных округах к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.

«В результате выборов 2 октября Грузинскую мечту мы должны оставить не только намного ниже 43-процентного порога, но (ее) также должны немедленно отстранить от однопартийного правления органов местного самоуправления», — заявил один из учредителей партии «Лело» Бадри Джапаридзе, который является кандидатом на пост председателя Сакребуло столицы от «Лело».

Бадри Джапаридзе, который также является первым номером в пропорциональном списке Сакребуло от партии, заявил, что это необходимо для того, чтобы положить конец «коррупции, непотизму и некомпетентным решениям» в стране. «Это делается для того, чтобы установить стабильность в нашей стране, и чтобы мы перешли к управлению коалиционного типа», — добавил он.

Ниже представлены мажоритарные кандидаты в депутаты Сакребуло Тбилиси от Лело:

  • Мтацминда — Саба Буадзе;
  • Крцаниси — Тазо Датунашвили;
  • Ваке — Деа Метревели;
  • Сабуртало — Вато Сургуладзе;
  • Надзаладеви — Ника Черкезишвили;
  • Исани — Лана Галдава;
  • Дидубе — Дито Абашидзе;
  • Самгори — Гулико Зумбадзе;
  • Чугурети — Каха Жгенти;
  • Глдани — Тамар Адамия.

Четыре из выдвинутых кандидатов — женщины. В качестве кандидата в мэры столицы от партии Лело 23 августа представили урбанистку и архитектора, 35-летнюю Ану Бибилашвили.

Согласно поправкам в Избирательный кодекс, которые были приняты Парламентом 28 июня, 40 из 50 членов Сакребуло Тбилиси будут избираться по пропорциональным правилам, а 10 – по мажоритарным. Раньше это соотношение было равно 25/25.

Выборы 2 октября должны решить судьбу повторных парламентских выборов в стране. По условиям соглашения, достигнутого между правящей партией и частью оппозиции 19 апреля, в случае если Грузинская мечта не наберет осенью 43% голосов в пропорциональной части, в 2022 году должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Однако примечательно, что Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения 28 июля и заявила, что оно аннулировано.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
30/08/2021 - 17:04
6 1 minute read

მსგავსი/Related

БДИПЧ/ОБСЕ открыло наблюдательную миссию в Грузии

26/08/2021 - 19:04

Партия Лело выдвинула кандидатов в мэры и на должность председателя Сакребуло столицы

24/08/2021 - 16:39

Национальное движение представило еще 24 кандидата в мэры

23/08/2021 - 16:49

Партия «За Грузию» говорит о политическом преследовании и слежке

18/08/2021 - 20:30
Back to top button