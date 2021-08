Партия «Лело» представила мажоритарных кандидатов в Тбилиси

Партия «Лело за Грузию» представила мажоритарных кандидатов в члены Сакребуло Тбилиси во всех десяти мажоритарных округах к выборам в органы местного самоуправления, которые пройдут 2 октября.

«В результате выборов 2 октября Грузинскую мечту мы должны оставить не только намного ниже 43-процентного порога, но (ее) также должны немедленно отстранить от однопартийного правления органов местного самоуправления», — заявил один из учредителей партии «Лело» Бадри Джапаридзе, который является кандидатом на пост председателя Сакребуло столицы от «Лело».

Бадри Джапаридзе, который также является первым номером в пропорциональном списке Сакребуло от партии, заявил, что это необходимо для того, чтобы положить конец «коррупции, непотизму и некомпетентным решениям» в стране. «Это делается для того, чтобы установить стабильность в нашей стране, и чтобы мы перешли к управлению коалиционного типа», — добавил он.

Ниже представлены мажоритарные кандидаты в депутаты Сакребуло Тбилиси от Лело:

Мтацминда — Саба Буадзе;

Крцаниси — Тазо Датунашвили;

Ваке — Деа Метревели;

Сабуртало — Вато Сургуладзе;

Надзаладеви — Ника Черкезишвили;

Исани — Лана Галдава;

Дидубе — Дито Абашидзе;

Самгори — Гулико Зумбадзе;

Чугурети — Каха Жгенти;

Глдани — Тамар Адамия.

Четыре из выдвинутых кандидатов — женщины. В качестве кандидата в мэры столицы от партии Лело 23 августа представили урбанистку и архитектора, 35-летнюю Ану Бибилашвили.

Согласно поправкам в Избирательный кодекс, которые были приняты Парламентом 28 июня, 40 из 50 членов Сакребуло Тбилиси будут избираться по пропорциональным правилам, а 10 – по мажоритарным. Раньше это соотношение было равно 25/25.

Выборы 2 октября должны решить судьбу повторных парламентских выборов в стране. По условиям соглашения, достигнутого между правящей партией и частью оппозиции 19 апреля, в случае если Грузинская мечта не наберет осенью 43% голосов в пропорциональной части, в 2022 году должны быть назначены досрочные парламентские выборы. Однако примечательно, что Грузинская мечта в одностороннем порядке вышла из соглашения 28 июля и заявила, что оно аннулировано.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)