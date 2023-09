Верховный суд не принял к производству дело Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели

Верховный суд Грузии отказался рассматривать иск учредителей «ТВС банка» и оппозиционной партии «Лело за Грузию» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесмена Авто Церетели, отца владельца телекомпании «Пирвели» Вато Церетели, по делу об «отмывании денег». Решение было принято Верховным судом через 6 месяцев после того, как стороны обжаловали решение Апелляционного суда.

12 января Тбилисский городской суд переквалифицировал выдвинутые против Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также против Автандила Церетели обвинения в отмывании денег на статью мошенничества и приговорил их к 7 годам лишения свободы каждого, хотя они не были арестованы в связи с истечением срока давности преступления.

Адвокат Автандила Церетели Каха Церетели подтвердил информацию в разговоре с информационным агентством «Интерпрессньюс» и заявил, что с данным решением Верховного суда решение Апелляционного суда остается в силе. Соответственно, разбирательство в Грузии по указанному делу завершилось.

По словам адвоката, удивительно, что суд даже не счел это дело достойным рассмотрения, поскольку посчитал, что оно не соответствует ни одному из критериев, подлежащих рассмотрению Верховным судом, хотя, по его словам, в жалобах было указано много факторов, и, несмотря на это, Верховный суд отказался их рассматривать.

Адвокат не исключает, что они обратятся в Европейский суд по правам человека.

