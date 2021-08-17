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Назначен новый заместитель министра финансов
По сообщению Министерства финансов Грузии, 59-летний Мамука Бараташвили 16 августа был назначен заместителем министра финансов.
До назначения на пост заместителя министра Бараташвили, который работал в Министерстве финансов с 1999 года, был первым заместителем начальника ЮЛПП Налоговой службы. Ранее, в 2011-2020 годах, он занимал должность начальника Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов.
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