Назначен новый заместитель министра финансов

По сообщению Министерства финансов Грузии, 59-летний Мамука Бараташвили 16 августа был назначен заместителем министра финансов.

До назначения на пост заместителя министра Бараташвили, который работал в Министерстве финансов с 1999 года, был первым заместителем начальника ЮЛПП Налоговой службы. Ранее, в 2011-2020 годах, он занимал должность начальника Департамента налоговой и таможенной политики Министерства финансов.

