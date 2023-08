Министерство экономики разъяснило Национальную стратегию транспорта и логистики и план действий к ней

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили на заседании правительства утвердил Национальную стратегию по транспорту и логистике на 2023-2030 годы и план действий к ней на 2023-2024 годы, подготовленные Министерством экономики.

В пресс-релизе Администрации правительства говорится, что «стратегия включает в себя долгосрочное видение, цели и задачи по содействию становлению Грузии в качестве регионального транспортно-логистического узла».

16 августа Министерство экономики и устойчивого развития пояснило Национальную стратегию по транспорту и логистике на 2023–2030 годы и План действий на 2023–2024 годы. Как сообщили «Интерпрессньюс» в министерстве, основной целью национальной стратегии является изучение возможности развития высокоскоростной железной дороги между Грузией и соседними странами.

Согласно пояснению министерства: «в стратегии особое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры, что расширит доступ к инфраструктуре и будет способствовать мобильности. В частности, как отмечается в стратегии, до конца 2030 года всего будет построено 760 км автомобильных дорог. Модернизация железной дороги завершится в 2024 году, в результате чего время в пути сократится. Кроме того, планируется изучить возможность развития высокоскоростной железной дороги в Грузии и соседних странах, на основании чего будут определены дальнейшие шаги».

Ведомство отмечает, что стратегия также направлена ​​на обеспечение безопасности транспортных операций, в связи с чем в стране планируется повысить стандарты безопасности в сфере транспорта.

Что касается Плана действий на 2023-2024 годы, министерство поясняет, что в рамках плана запланировано 48 активностей. Эти активности «касаются реализации проектов транспортной инфраструктуры, внедрения международных стандартов и правил/директив ЕС, оцифровки транспортно-логистического сектора (включая внедрение принципа «одного окна» в портах, оцифровку транспортных документов), подписание двусторонних и многосторонних соглашений о содействии международным перевозкам, развитию перевозок и новых образовательных программ в направлении логистики и т. д.».

Кроме того, План действий предусматривает повышение эффективности и конкурентоспособности логистического сектора, развитие человеческого капитала и, в то же время, устойчивое развитие транспортных секторов, безопасных соединений и коридоров. Также предусмотрено регулирование междугородных пассажирских перевозок, реформирование отрасли железнодорожного транспорта и реформирование внутреннего водного транспорта.

Следует отметить, что на состоявшемся в понедельник заседании правительства также была создана Межведомственная комиссия по развитию транспортно-логистической отрасли Грузии. По пояснению ведомства: «на самом деле создан новый совещательный орган, в который войдут руководители ведомства, отвечающего за развитие транспортно-логистической отрасли. Заседания комиссии будут проводиться не реже двух раз в год, обеспечивая скоординированный политический ответ на текущие вызовы и проблемы в этой области. Кроме того, в соответствии с необходимостью будут созданы рабочие группы, которые проработают вопросы транспорта и логистики, подготовят конкретные рекомендации, в том числе с привлечением частного сектора и отраслевых ассоциаций».

