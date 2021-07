Депутат Европарламента: ЕС придется пересмотреть свои отношения с правительством Грузии

После выхода правящей Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля «ЕС придется пересмотреть свои отношения с правительством Грузии», — заявила депутат Европарламента Виола фон Крамон-Таубадель.

По мнению депутата Европарламента, решение Грузинской мечты «пошло на пользу России» и «после злоупотребления доверием» партии не смогут вернуться к своей прежней деятельности.

Депутат Европарламента беседовала с представителями СМИ на пресс-конференции после вчерашних встреч с лидерами оппозиционных политических партий. По ее словам, «внезапное» и «вредное для интересов Грузии решение» правящей партии вынудило ее отменить встречи в Парламенте Грузии.

Отметив, что «это не первый случай, когда Грузинская мечта нарушает свое обещание», Таубадель сказала, что выход из соглашения, достигнутого при посредничестве ЕС, «непоправимо подрывает доверие и делает Грузинскую мечту ненадежным (партнером)». По словам Таубадель, пояснения Грузинской мечты по поводу выхода из соглашении были «неубедительными и несерьезными» и подчеркнула, что Грузинская мечта уже проигнорировала соглашение назначением судей Верховного суда.

5 июля Виола фон Крамон-Таубадель подвергла критике Грузинскую мечту и за ненадлежащее управление насилием в отношении журналистов 5 июля. «Заявления Грузинской мечты, которые не осудили должным образом безнаказанность или может даже вдохновили насильников, являются тревожным признаком отступления демократии».

Она также подчеркнула, что защита СМИ, даже в такой поляризованной стране, как Грузия, является «фундаментальной ценностью ЕС», и многообразие, которым ЕС гордится, «подразумевает защиту всего и всех, традиций и религии, и в том числе и меньшинств».

Евросоюз приветствует и уважает Грузию за ее разнообразие и фундаментальные человеческие ценности. «После принятия Грузинской мечтой решения об аннулировании Соглашения от 19 апреля, Грузия оказалась еще дальше от ЕС, чем три месяца назад».

В заключение депутат Европарламента также подвергла критике Единое национальное движение за отказ подписать соглашение и за «неконструктивные действия», которые дали «Грузинской мечте» «благоприятный повод».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)