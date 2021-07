Натали Сабанадзе стала советником Георгия Гахария

Бывший премьер-министр Георгий Гахария заявил, что Натали Сабанадзе, бывшая глава Миссии Грузии при ЕС, стала его советником по международным вопросам.

Об этом Гахария заявил после встречи с депутатом Европарламента Виолой фон Крамон-Табуадель, на которой его сопровождала Натали Сабанадзе. Крамон-Таубадель посещает Тбилиси и встречается с лидерами политических партий.

После того, как правящей партии и оппозиции не удалось согласовать первый компромиссный документ в результате месяца посредничества ЕС, Натали Сабанадзе подала в отставку с должности посла. Ранее, месяц назад, Георгий Гахария подал в отставку с должности главы правительства из-за разногласий внутри правящей команды по поводу задержания председателя Единого национального движения Ники Мелия.

Натали Сабанадзе занимала эту должность почти восемь лет, с мая 2013 года. До этого она работала старшим советником Верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств в Гааге. Сабанадзе имеет докторскую степень Оксфордского университета и степень магистра Лондонской школы экономики.

До этого советником Георгия Гахария стал Леван Долидзе, постоянный представитель Грузии при НАТО в 2013-2015 гг. Леван Долидзе является братом нынешнего главы миссии Грузии при НАТО Виктора Долидзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)