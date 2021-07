Комиссия при президенте провела отбор кандидатов на должности председателя и членов ЦИК

Комиссия, созданная для отбора кандидатов на должности председателя и членов Центральной избирательной комиссии Грузии, представила президенту страны двух кандидатов на должность председателя ЦИК, и 5 кандидатов на две вакантные должности членов ЦИК, которые были отобраны в результате открытого конкурса.

На должность председателя ЦИК комиссия отобрала кандидатуры действующих сотрудников Избирательной администрации — руководителя Департамента управления человеческими ресурсами Георгия Каландаришвили, руководителя Юридического департамента и Георгия Сантуриани.

Пост председателя ЦИК стал вакантным после того, как Тамар Жвания, занимавшая этот пост с 2013 года, подала в отставку 1 июля, заявив, что новый председатель, выбранный в соответствии с обновленным Избирательным кодексом, станет «дополнительным, способствующим фактором» для «широкого политического согласия».

Что касается кандидатов в члены ЦИК, комиссия отобрала бывшего пресс-спикера ЦИК Ану Микеладзе, а также Тамару Сартания, Лелу Талиури, Майю Заридзе и Гию Цацашвили.

Необходимость избрания двух новых членов ЦИК наступила после того, как согласно обновленному Избирательному кодексу, их количество увеличилось с 12 до 17, из которых не 6, а 8 должны быть избраны на профессиональной основе. К отобранным на профессиональной основе членам также относятся председатель ЦИК, один из его заместителей и секретарь комиссии.

Президент должен направить в Парламент не менее 2 кандидатов на должность председателя ЦИК и две вакантные должности членов ЦИК в течение трех дней. После этого Парламент должен утвердить их 2/3 голосов в течение недели. Если они не наберут необходимое количество голосов, то такое же количество голосов депутатов потребуется для утверждения их во второй раз, 3/5 в третий раз и простое большинство — 76 депутатов в последний раз. В случае избрания простым большинством они будут занимать свои должности временно только в течение 6 месяцев.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила 1 июля открытый конкурс на отбор кандидатов на должности председателя и членов ЦИК. В общей сложности 11 кандидатов выразили желание возглавить ЦИК, а 17 кандидатов выразили желание стать ее членами.

Оценка неправительственного сектора

Четыре неправительственные организации, которые входят в состав отборочной комиссии, в том числе, Институт развития свободы информации, Ассоциация молодых юристов Грузии, Международное общество за справедливые выборы и демократию и Международная прозрачность — Грузия, не поддержали ни одного кандидата на пост председателя Избирательной администрации.

Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Николоз Свимонишвили не одобрил решения комиссии. По его словам, отобранные кандидаты «по многим причинам» не будут пользоваться «высоким доверием» общества. «Комиссия либо использовала очень низкие стандарты при принятии решений, либо здесь были заранее согласованные действия», — добавил он.

Исполнительный директор Института развития свободы информации Георгий Клдиашвили, который был председателем этой комиссии, также акцентировал внимание на заранее согласованную позицию комиссии. «Я думаю, что это действительно неправильно», — добавил он.

Депутат от Грузинской мечты Шалва Папуашвили, который работал над недавно принятым Избирательным кодексом, обвинил НПО в попытке сорвать конкурс, когда они не проголосовали ни за одного кандидата в председатели ЦИК.

Он также отметил, что неправительственные организации действовали «по согласованию» и «скоординированно», чтобы председатель правления «Справедливых выборов» Тамара попала в ряды кандидатов в члены ЦИК.

Следует отметить, что сама ISFED воздержалась от голосования за Сартания. Последнюю поддержали и другие члены комиссии, помимо представителей неправительственных организаций.

Скорее всего, кандидаты на пост председателя ЦИК не получат поддержку парламентских оппозиционных партий, это означает, что правящая Грузинская мечта не сможет утвердить его 2/3 голосов и новый председатель ЦИК займет этот пост всего за 6 месяцев.

