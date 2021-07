Парламент Грузии по-прежнему не смог избрать председателя и членов ЦИК

На пленарном заседании 22 июля Парламент Грузии по-прежнему не смог избрать председателя и членов Центральной избирательной комиссии большинством в 2/3 голосов, а это означает, что в случае их избрания в результате последующей попытки они будут исполнять обязанности только в течение шести месяцев.

Несмотря на поддержку депутатов правящей Грузинской мечты, кандидат на пост председателя ЦИК Георгий Каландаришвили и кандидаты в члены ЦИК Гиа Цацашвили и Майя Заридзе не смогли получить по 100 из 150 голосов депутатов. 15 июля Юридический комитет поддержал их кандидатуры.

Еще один кандидат на пост председателя и два кандидата члена в ЦИК — Георгий Сантуриани, Лела Талаури и Тамара Сартания получили минимальную поддержку со стороны депутатов.

Третий раунд голосования должен состояться максимум через одну неделю, и для утверждения кандидатов потребуется 3/5 (90) голосов депутатов. Учитывая, что у правящей партии всего 84 депутата в парламенте, им потребуются голоса еще 6 оппозиционных депутатов, чтобы их утвердить. В случае неудачи председатель и член ЦИК избираются правящей командой простым большинством голосов (76).

Первый раз утвердить выдвинутых кандидатов на пленарном заседании попытались 18 июля, но безуспешно.

Так называемый закрывающий механизм в 2/3 голосов был введен в соответствии с Соглашением от 19 апреля между правящей и оппозиционным партиями, которое было достигнуто при посредничестве ЕС.

Тамар Жвания подала в отставку с должности председателя ЦИК 1 июля, заявив, что ее решение повысит вероятность «конструктивных отношений» между политическими партиями. Необходимость отбора двух новых членов ЦИК возникла после того, как количество членов Избирательной администрации, избираемых на профессиональной основе, увеличилось с 6 до 8.

