Лидеры Грузинской мечты о предстоящих выборах в местное самоуправление

Лидеры правящей Грузинской мечты, выступая вчера в парке Мтацминда, на церемонии выдвижения Кахи Каладзе в качестве кандидата в мэры Тбилиси, заявили, что правящая команда одержит «убедительную» победу на выборах местного самоуправления 2 октября.

В своих выступлениях председатель партии Ираклий Кобахидзе и премьер-министр Ираклий Гарибашвили подчеркнули, что предстоящие местные выборы, которые должны решить судьбу досрочных парламентских выборов, «чрезвычайно» важны. По условиям Соглашения от 19 апреля, если Грузинская мечта 2 октября не наберет 43% голосов в пропорциональной части, в 2022 году будут назначены досрочные парламентские выборы.

«Мы все понимаем, насколько важны предстоящие выборы в органы самоуправления, которые определят дальнейшее стабильное развитие нашей страны», — заявил премьер-министр Гарибашвили. Он также подверг критике оппозицию, подчеркнув, что у них «нет реальной повестки дня». «Их главная задача — дестабилизация нашей страны, постоянные беспорядки и хаос», — добавил Ираклий Гарибашвили.

Говоря о достижениях правящей команды, премьер-министр отметил, что «подчерком Грузинской мечты являются мир, стабильность, развитие». По его словам, победа Грузинской мечты над «насилием» и «террором» в 2012 году «явилась прочной основой, которая обусловила дальнейшее развитие нашей страны».

«Это тяжелое прошлое никогда не вернется в нашу страну при вашей поддержке», — сказал премьер-министр, добавив: «я верю, что Грузинская мечта убедительно победит в столице, а также во всех городах и муниципалитетах».

Председатель Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе ожидает, что на предстоящих выборах правящая партия получит голоса каждого второго избирателя. «Мы убеждены, что грузинское общество в очередной раз скажет нет партиям и политикам, деятельность которых отмечена красной линией пренебрежения демократией и верховенством закона, грубыми нарушениями прав человека, сдачей территорий нашей страны, ложью и предательством», — заявил Ираклий Кобахидзе.

«Эта победа является необходимым условием для того, чтобы продолжалось дальнейшее плавное и стабильное развитие нашей страны и ее демократической системы», — подчеркнул он.

На парламентских выборах 2020 года Грузинская мечта получила 48,22% голосов избирателей. При этом Грузинская мечта победила во всех 30 мажоритарных округах, из них 13 — в первом туре и 17 — во втором туре, который проводился на фоне бойкота оппозиционных кандидатов.

В результате выборов в органы местного самоуправления 2017 года Каха Каладзе стал мэром столицы, набрав 51,09% голосов, а сама Грузинская мечта получила 55,81%.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)