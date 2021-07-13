Фото: Фрэнк МакКенна/Unplash.com
Новости

Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне вырос на 21,3%

13/07/2021 - 13:34
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Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июля, в январе-июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 21,3% и составил 6,2 миллиарда долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 25,5% до 1,9 млрд долларов США, а импорт увеличился на 19,5% до 4,3 млрд долларов США. За этот же период отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,4 млрд долларов США, что составляет 39,2% от общего товарооборота.

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13/07/2021 - 13:34
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