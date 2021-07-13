Новости
Внешнеторговый оборот Грузии в январе-июне вырос на 21,3%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 июля, в январе-июне 2021 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года внешнеторговый оборот Грузии увеличился на 21,3% и составил 6,2 миллиарда долларов США.
За отчетный период экспорт увеличился на 25,5% до 1,9 млрд долларов США, а импорт увеличился на 19,5% до 4,3 млрд долларов США. За этот же период отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,4 млрд долларов США, что составляет 39,2% от общего товарооборота.
По теме:
- Служба статистики: Годовая инфляция в Грузии в июне составила 9,9%
- Служба статистики: ВВП Грузии в мае вырос на 25,8%
- Внешняя торговля Грузии в январе-мае 2021 года
- ВВП Грузии снизился на 4,5% в первом квартале 2021 г.
- Прямые иностранные инвестиции в Грузию сократились на 28,3% в первом квартале 2021 г.
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)