Коалиция СМИ: Случаи нарушения прав журналистов приблизились к «критической отметке»
«Случаи нарушения прав журналистов в Грузии приблизились к критической отметке», — заявила 9 июля Коалиция за адвокацию СМИ, отметив, что власти не смогли обеспечить безопасность журналистов во время гомофобного насилия 5-6 июля.
По заявлению правозащитников, нападения на 53 журналиста «в основном остаются расследованными», поскольку полиция задержала только 12 человек по обвинению в воспрепятствовании журналистской деятельности.
На фоне «широкомасштабного насилия» против СМИ подписавшиеся организации призвали власти страны расследовать инциденты «эффективно», «немедленно прекратить разговор со СМИ на языке ненависти и открыто поддерживать свободу профессиональной деятельности журналиста».
Коалиция также призвала Парламент назначить парламентские слушания по событиям 5-6 июля этого года и оценить шаги, предпринятые правительством для защиты граждан.
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