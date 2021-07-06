Президент Зурабишвили навестила пострадавших журналистов в больнице
Президент Грузии Саломе Зурабишвили вчера поздно вечером посетила клинику «Нью Хостпитал» в Тбилиси и навестила журналистов, пострадавших от гомофобно настроенных граждан. По ее словам, в клинику доставили четырех представителей СМИ, один из которых уже выписан.
Президент Зурабишвили выразила солидарность представителям СМИ, осудив насилие и заявив: «мы больше не знаем, каковы наши основные ценности, и, похоже, мы забыли толерантность, которая сопровождала нас веками».
Отметив, что такие действия «совершенно недопустимы», президент подчеркнула, что «это не та Грузия, которую я знаю, это не грузинские традиции, это ни вера и ни то будущее, которое мы хотим для этой страны».
По данным платформа медиа-критики «Медиачекер», на акции, организованной 5 июля организованного ультраконсервативными и ультраправыми группами, а также Православной Церковью против «Марша достоинства», пострадали и получили различные увечья около 50 представителей СМИ.
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