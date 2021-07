Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси министра культуры Азербайджана

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сегодня министра культуры Азербайджана Анара Каримова, который находится с визитом в Тбилиси, и обсудил с ним текущую ситуацию в регионе.

Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече была подчеркнута договоренность, достигнутая между Азербайджаном и Арменией при посредничестве премьер-министра Грузии. «Министр Каримов поблагодарил Ираклия Гарибашвили за успешное посредничество, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а карты заминированных территорий были переданы азербайджанской стороне», — сказано в сообщении пресс-службы.

Согласно той же информации, Гарибашвили подтвердил свою готовность в будущем играть роль посредника, чтобы «способствовать процессу диалога, направленному на мирное урегулирование конфликтов в регионе».

Кроме того, премьер-министр поблагодарил министра культуры Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Баку и подтвердил свою поддержку территориальной целостности Азербайджана.

По сообщению Министерства культуры Азербайджана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.

В рамках визита 6 июля Анар Каримов встретился со своей грузинской коллегой Теей Цулукиани, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.

