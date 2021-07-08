Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси министра культуры Азербайджана
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял сегодня министра культуры Азербайджана Анара Каримова, который находится с визитом в Тбилиси, и обсудил с ним текущую ситуацию в регионе.
Как сообщает пресс-служба правительства Грузии, на встрече была подчеркнута договоренность, достигнутая между Азербайджаном и Арменией при посредничестве премьер-министра Грузии. «Министр Каримов поблагодарил Ираклия Гарибашвили за успешное посредничество, в результате которого 15 граждан Армении были освобождены, а карты заминированных территорий были переданы азербайджанской стороне», — сказано в сообщении пресс-службы.
Согласно той же информации, Гарибашвили подтвердил свою готовность в будущем играть роль посредника, чтобы «способствовать процессу диалога, направленному на мирное урегулирование конфликтов в регионе».
Кроме того, премьер-министр поблагодарил министра культуры Азербайджана за поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии со стороны Баку и подтвердил свою поддержку территориальной целостности Азербайджана.
По сообщению Министерства культуры Азербайджана, стороны обсудили вопросы сотрудничества в культурной и гуманитарной сферах.
В рамках визита 6 июля Анар Каримов встретился со своей грузинской коллегой Теей Цулукиани, министром иностранных дел Давидом Залкалиани и мэром Тбилиси Кахой Каладзе.
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