Министр иностранных дел Грузии и министр культуры Азербайджана встретились в Тбилиси, 6 июля, 2021 г. Фото: Пресс-служба МИД Грузии
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Министр культуры Азербайджана находится с визитом в Тбилиси

06/07/2021 - 19:36
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Министр культуры Азербайджана Анар Каримов находится с визитом в Тбилиси, где 6 июля встретился со своим грузинским коллегой Теей Цулукиани и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Министр Каримов сказал, что во время встречи с министром Цулукиани обсуждались вопросы защиты культурного наследия, сотрудничества между музеями, творческими индустриями, кинематографией и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Анар Каримов отметил, что во время встречи с Давидом Залкалиани он обсудил вопросы многостороннего культурного сотрудничества и проинформировал министра иностранных дел Грузии об усилиях Баку по «восстановлению культурного наследия на освобожденных территориях (Нагорного) Карабаха».

Как сообщает МИД Грузии, министры двух стран обсудили стратегические отношения между Грузией и Азербайджаном и обсудили основные направления плодотворного сотрудничества в области культуры. «Было отмечено, что планирование и реализация различных совместных проектов между соседними странами важны для обеспечения стабильности и мира в регионе», — говорится в заявлении МИД.

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06/07/2021 - 19:36
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