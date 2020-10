Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и Грузией «прекрасны»

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 23 октября в интервью французской газете Le Figaro: «Наши отношения с Грузией прекрасны».

«Мы называем друг друга стратегическими партнерами. Азербайджан является первым или вторым по величине инвестором в Грузии и крупнейшим налогоплательщиком в Грузии», — сказал Алиев.

По его словам, тот факт, что «Грузия — христианская, а Азербайджан — мусульманское государство, ничего не меняет». «Мы не смотрим на это с такого угла», — заявил он.

«У нас есть трехсторонний формат сотрудничества между Турцией, Грузией и Азербайджаном. Мы проводим президентские саммиты, министериалы, в том числе на уровне министров обороны, иностранных дел и министров экономики», — сказал он, добавив, что «все основные транспортные и энергетические коммуникации» Азербайджана проходят через Грузию. «У нас в Грузии большая азербайджанская община, около 300 тысяч человек», — отметил он.

«Как и в случае с Турцией, наши отношения с Грузией также являются хорошим примером добрососедства», — сказал Алиев.

Говоря о сосуществовании азербайджанцев и армян в Нагорном Карабахе, президент Азербайджана заявил: «посмотрите, как они живут вместе, например, в Грузии. В некоторых грузинских селах азербайджанцы и армяне живут бок о бок». «Почему это невозможно в Нагорном Карабахе?» — спросил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)