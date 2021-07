Еврокомиссар по вопросам расширения посещает Грузию

Еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Вархей начал свой визит на Южный Кавказ 6-9 июля с посещения Грузии. Он уже встретился с председателем Парламента Кахой Кучава, депутатами Парламента и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II.

Еврокомиссар заявил, что на встрече с грузинскими законодателями обсуждал события, произошедшие в Тбилиси 5-6 июля, и подчеркнул, что «насилие и вандализм крайне недопустимы». По его словам, свободу выражения мнения следует защищать, и насилие и дискриминация не должны препятствовать ей.

Еврокомиссар приветствовал тот факт, что европейский флаг снова был поднят перед зданием Парламента после того, как гомофобные группы спустили и сожгли его прошедшей ночью.

На встрече присутствовали депутаты от всех политических партий, в том числе председатель Парламента Каха Кучава и председатель Комитета по образованию Шалва Папуашвили, а также депутат от ЕНД Хатиа Деканоидзе, депутат от Лело за Грузию Бадри Джапаридзе и депутат от нового политического центра Гирчи Александре Раквиашвили.

«Теперь все партии должны подписать политическое Соглашение от 19 апреля и вместе работать над его реализацией», — заявил Еврокомиссар. Он имел в виду Национальное движение, которое до сих пор не подписывало это соглашение.

По сообщению Патриархии ГПЦ, во время встречи с Патриархом Грузии 6 июля еврокомиссар пообещал, что поддержка со стороны ЕС территориальной целостности Грузии «будет продолжаться и будет еще более эффективной». По той же информации, еврокомиссар Вархей посетил несколько храмов, в том числе монастырь Джвари в Мцхета.

Целью визита еврокомиссара в Грузию также является представление экономического и инвестиционного плана Восточного партнерства, в рамках которого будет мобилизовано 2,3 миллиарда евро. Вархей сказал, что план поддержит развитие связей на Черном море, в том числе через «паромные линии, которые свяжут Грузию со странами ЕС».

Позже еврокомиссар Вархей встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили и министром иностранных дел Давидом Залкалиани. После этого он посетит Азербайджан и Армению.

