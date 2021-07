ЕС представил обновленную повестку дня для Восточных партнеров по возрождению, устойчивости и реформам

Еврокомиссия и верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности 2 июля представили предложение о том, как расставить приоритеты сотрудничества с восточными партнерами на ближайшие годы, которые будут поддержаны экономическим и инвестиционным планом на сумму 2,3 миллиарда евро в виде грантов, смешанными ресурсами и гарантиями с потенциалом мобилизации государственных и частных инвестиций.

Всеобъемлющая повестка дня направлена ​​на увеличение торговли, развития и рабочих мест, инвестирование в союзы, укрепление демократических институтов и верховенства закона, поддержку экологических и цифровых преобразований и продвижение справедливых, гендерно равноправных и инклюзивных обществ.

Верховный представитель ЕС/вице-президент Еврокомиссии Жозеп Боррель заявил: «наша работа будет основана на содействие демократии, надлежащего управления и верховенства закона, которые необходимы для достижения позитивных, конкретных результатов в нашем сотрудничестве».

Комиссар ЕС по политике соседства и расширению Оливер Вархей, который 6-9 июля посетит Грузию, Армению и Азербайджан, сказал, что новая повестка дня «будет способствовать социально-экономическому восстановлению после пандемии Covid-19, укреплению экономических связей и созданию торговых путей между ЕС и странами-партнерами». По его словам, в план включены флагманские инициативы для всех восточных партнеров.

Еврокомиссар заявил, что новая повестка дня также предусматривает пересмотр многосторонней архитектуры Восточного партнерства, чтобы привести ее в соответствие с новыми приоритетами и поставленной целью.

Эти предложения будут обсуждаться со странами-партнерами, государствами-членами ЕС, гражданским обществом и другими ключевыми заинтересованными сторонами в преддверии 6-го Саммита Восточного партнерства в декабре 2021 года.

Восточное партнерство было создано в 2009 году для укрепления и углубления политических и экономических отношений между Евросоюзом, его государствами-членами и шестью странами-партнерами из Восточной Европы и Южного Кавказа: Азербайджаном, Беларусью, Молдовой, Грузией, Арменией и Украиной.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)