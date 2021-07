Открыт пропускной пункт через реку Ингури

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 5 июля, что примерно через год после закрытия, вновь открылся пропускной пункт через реку Ингури, соединяющий оккупированную Абхазию с остальной Грузией.

С 5 июля из оккупированной Абхазии на территорию, контролируемую центральным правительством Грузии, могут переходить все лица без т.н. разрешений на передвижение, — говорится в сообщении СГБ Грузии. Ограничения, установленные на пересечение пропускного пункта в феврале 2020 года под предлогом коронавируса, были ослаблены в феврале 2021 года, и только пожилым людям, пенсионерам и людям с особыми потребностями было разрешено выезжать на остальную территорию Грузии.

СГБ отметила, что получила эту информацию по «горячей линии» МНЕС. Сама Миссия наблюдателей приветствовала открытие пункта пересе6чения и назвала это позитивным событием, обеспечивающим свободу передвижения для пострадавшего от конфликта населения.

Пункт пересечения через Ингури — единственный пункт пропуска между Абхазией и остальной Грузией.

