Начались военные учения Sea Breeze 2021, фото: mod.gov.ge
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Грузия участвует в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2021

29/06/2021 - 15:29
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По сообщению Министерства обороны от 29 июня, Грузия участвует в многонациональных военно-морских учениях Sea Breeze 2021.

Совместные учения 6-го флота ВМС США и ВМС Украины начались 28 июня в Одессе и охватили несколько регионов Украины. По информации 6-го флота США, в учениях этого года участвуют больше всего участников с 1997 года.

Вместе с Грузией в учениях участвуют 5000 представителей из 31 страны. В международных учениях задействованы 32 корабля, 40 военных самолетов самолетов и 18 групп специальных операций и водолазов.

31-й батальон 3-й пехотной бригады Западного командования Сил обороны Грузии на уровне взвода участвует в полевых учениях в Херсонской области. Группа водолазов Сил специальных операций принимает участие в морских учениях водолазов в Одесском порту. Два офицера Генштаба Сил обороны представлены в Многонациональном военно-морском штабе Sea Breeze 2021 в Одессе.

Грузия участвует в ежегодных учениях с 2001 года. Целью учений является повышение совместимости и возможностей союзников и партнеров по НАТО в Черноморском регионе.

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29/06/2021 - 15:29
1 1 minute read

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