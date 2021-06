Грузия отменяет т.н. «комендантский час» с 1 июля

Решением Межведомственного координационного совета при правительстве Грузии от 22 июня, с 1 июля в стране будет отменен т.н. «комендантский час». В то же время с сегодняшнего дня ношение масок в открытых пространствах больше не будет обязательным.

Согласно решению совета, ношение маски по-прежнему будет обязательным во внутренних пространствах, в общественном транспорте и на автобусных остановках. Кроме того, рестораны, бары, кафе, объекты питания и другие развлекательные заведения будут открыты до 00:00.

Т.н. «комендантский час» действует с 1 июня в период с 23:00 до 04:00. Изначально ограничение на передвижение в ночное время было введено 9 ноября прошлого года и в крупных городах Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави, Зугдиди, Гори и Поти был введен комендантский час с 22:00 до 05:00. Позже, 28 ноября, установленное ограничение на передвижение было распространено на всю страну с 21:00. С 17 мая начало комендантского часа было перенесено на 2 часа, и он начинался с 23:00, а с 1 июня было сокращено время окончания комендантского часа.

Руководитель Национального центра по контролю за заболеваниями Амиран Гамкрелидзе заявил, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшается, хотя и «очень медленными темпами», поэтому, несмотря на ослабление ограничений, он призвал жителей следовать существующим рекомендациям. «Понятно, что маска не будет обязательной на открытых пространствах, но она (все еще) рекомендована», — добавил он.

На сегодняшний день вакцинировано всего 238 220 человек. Из них 84 756 человек получили обе дозы вакцины. По словам премьер-министра Ираклия Гарибашвили, с июля в страну будет доставлен миллион доз вакцины против Covid-19.

По состоянию на 22 июня в стране выявлено 914 новых случаев Covid-19, 635 выздоровели, 24 умерли.

