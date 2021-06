Ираклий Кобахидзе рассказал о разногласиях с Гахария, местных выборах и Иванишвили

В обширном интервью телекомпании «Мтавари архи» председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе рассказал о разногласиях в правительстве во время пребывания на посту премьер-министра Георгия Гахария и предстоящих местных выборах. Интервью с Кобахидзе состоялось в рамках новой программы телекомпании «Мтавари архи», в которой представители власти будут участвовать и в будущем.

Разногласия с Гахария

Говоря об отставке Георгия Гахария с поста премьер-министра в феврале этого года, председатель правящей партии в очередной раз выразил подозрения о том, что бывший глава правительства действовал, предположительно, в соответствии с планом государственного переворота, разработанным оппозиционным Единым национальным движением. По словам Кобахидзе, за действиями Гахария могли быть «какие-то меркантильные мотивы».

Кобахидзе также отметил, что Гахария не обосновал, почему он хотел отложить запланированную спецоперацию по задержанию лидера Единого национального движения Ники Мелия в офисе оппозиционной партии. Вместо этого перенос задержания на 2-3 дня «сильно меняло многе к худшему», — заявил Кобахидзе.

Лидер правящей партии также отметил, что «какие только проблемы накопились у Грузинской мечты за тот короткий отрезок времени, это было в течение примерно одного года (во время нахождения Гахария на посту министра ВД), все было связано со спецоперациями, которые были организованы (Георгием) Гахария». Кобахидзе назвал несколько таких фактов — спецоперация в марте 2018 года в Местиа; полицейские рейды в двух ночных клубах в Тбилиси в мае 2018 года, за которыми последовали масштабные акции протеста в столице; стычки между полицией и местными жителями в Панкисском ущелье в апреле 2019 года и разгон полицией антиоккупационных акций протеста перед зданием Парламента в июне 2019 года.

По словам Кобахидзе, последнее могло быть урегулировано «проще», и при разгоне акции протеста полиция могла применить более мягкие методы, в том числе «водомет». Председатель правящей партии также выразил сомнения в том, «почему спецгруппы МВД стояли за воротами (Парламента), а не внутри ворот».

До отставки Гахария «мы думали, что это были ошибки», — заявил Кобахидзе, указав на то, что бывший премьер-министр, возможно, занимался подрывной деятельностью против Грузинской мечты.

Говоря о Гахария, Кобахидзе также выразил сомнения в источниках финансирования его новой партии «За Грузию», отметив, что это может быть связано с Единым национальным движением. Сам Гахария ранее заявлял, что он и члены его команды использовали свои сбережения для финансирования партии и что в будущем у них будут «абсолютно инновационные» и прозрачные механизмы финансирования.

Местные выборы 2021 года, участие Бидзины Иванишвили в политике

Председатель правящей партии также отреагировал на заявление Гахария о том, что у Грузинской мечты есть ощущение «нелегитимности», которое не будет урегулировано даже тогда, если партия сможет избежать досрочных парламентских выборов, набрав 43% или более голосов на местных выборах. Кобахидзе заявил, что установленный в Соглашении от 19 апреля порог в 43% «означает проверку народной легитимации».

В интервью Кобахидзе также рассказал о планах правящей партии в отношении местных выборов, отметив, что они начнут подготовку к предстоящим выборам «в ближайшее время». «Мы уверены, что на этих выборах у нас будет хороший результат, в том числе с точки зрения этого 43-процентного порога», — сказал Кобахидзе. Он не подтвердил, будет ли действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе баллотироваться снова, отметив, что выдвижение кандидата на ранней стадии даст оппонентам преимущество, поэтому принято выдвигать кандидата непосредственно перед выборами.

Кобахидзе также рассказал о возможной причастности к процессам бывшего премьер-министра и основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, и заявил, что уход из политики было его принципиальной позицией. Кобахидзе отверг наличие каких-либо коммуникаций с ним и отметил, что Иванишвили не будет участвовать в предвыборной подготовке.

Что касается первого письма, опубликованного Иванишвили после ухода из политики, в котором он назвал Гахария «предателем» из-за отставки в связи с задержанием Ники Мелия, председатель Грузинской мечты заявил, что имя Бидзины Иванишвили использовали для политических спекуляций, о поэтому он посчитал себя обязанным сделать разъяснения для общественности.

События Дманиси

Ираклий Кобахидзе также рассказал о майских событиях 2021 года в Дманиси и отметил, что между людьми разной национальности произошли «очень серьезные инциденты». «Было важно, чтобы это закончилось абсолютным примирением, и это произошло, и роль правительства была важна», — добавил он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)