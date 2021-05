За инцидентом в магазине в Дманиси последовали массовые беспорядки

Сегодня в Квемо Картли, в городе Дманиси, произошли массовые беспорядки, десятки граждан участвовали в стычках друг с другом с использованием камней и палок. Правоохранительные органы пытались разрядить напряженность и успокоить противоборствующие стороны, но местным жителям несколько раз удавалось разорвать полицейское оцепление.

Официальные данные о пострадавших в результате инцидента еще не опубликованы, хотя на видеозаписи СМИ, видно, что в ходе стычек пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. Также в материале можно увидеть поврежденную полицейскую машину. На данный момент ситуация на месте сравнительно успокоилась.

По имеющимся данным, после противостояния, возникшего в одном из местных магазинов, во время чего владелец магазина отказался продавать алкогольные напитки одному из жителей в кредит, сегодня на улицах города, населенного этнически смешанными гражданами, произошли столкновения между двумя группами местных жителей. В МВД Грузии заявили, что 16 мая местные жители Дманиси столкнулись друг с другом на бытовой почве, что переросло в «групповое насилие».

Вчера, на фоне вмешательства полиции в инцидент и допроса подозреваемых, ситуация успокоилась, и в течение ночи на месте было спокойно. Министерство внутренних дел заявило сегодня, что личности участников противостояния установлены и «проводятся все необходимые следственные и процессуальные действия». По словам министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, правоохранители пока никого не задерживали.

В МВД говорят о рисках перерастания конфликта в этническое противостояние

Муниципалитет Дманиси, включая город Дманиси, населен этническими грузинами и азербайджанцами. По данным некоторых СМИ, сегодняшнее противостояние происходило между этническими азербайджанцами и грузинами (эко-мигрантами, поселившимися в Дманиси из Западной Грузии много лет назад).

Представители местных властей, полиция и граждане, ставшие свидетелями вчерашнего инцидента, исключают конфронтацию на этнической почве. Однако, по сообщениям СМИ, владелец магазина, в котором вчера началось противостояние, является этническим азербайджанцем, а недовольный покупатель — этническим грузином. Мэр Дманиси Георгий Татунашвили заявил телеканалу «Рустави 2», что власти работают над разрядкой ситуации. Он также подверг критике «спекуляции» о противостоянии на этнической почве, в том числе в СМИ.

Министерство внутренних дел призвало противоборствующие стороны «подчиняться законным требованиям полиции и сохранять спокойствие, чтобы не способствовать перерастанию начатого на бытовой почве конфликта в искусственное межэтническое противостояние».

Сегодня Дманиси посетили министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури и глава Службы госбезопасности Григол Лилуашвили. Министр Гомелаури заявил, что определенные «силы и группы» пытались перевести конфликт в этнический контекст, но власти Грузии «не допустят» этого. «Этнические азербайджанцы — это, прежде всего, наши граждане, и в то же время, Азербайджан — наш стратегический партнер, наш союзник, наш сосед и наши друзья. Мы не должны этого допустить, это вражда страны», — сказал он.

Гомелаури также отметил, что «в Дманиси очень быстро возникла хаотическая ситуация», из-за чего усиленных полицейских подразделений на местах не хватило, и для разрядки ситуации в Дманиси пришлось отправить дополнительные силы.

Директор Марнеульского общинного радио Камилла Мамедова сообщила «Civil Georgia», что, по имеющейся у нее информации, власти пытаются разрешить конфликт не законным путем, а «по-домашнему», с привлечением местных авторитетов, знакомых и родственников. По ее словам, подобный прием временно успокоит ситуацию на месте, но через некоторое время проблема снова «взорвется». «Такое сосуществование похоже на жизнь на мире… Если мы никогда не наладим вопрос интеграции в таких населенных пунктах, это всегда может произойти», — сказала она.

Политические оценки

Оппозиционные политики подвергли критике власти страны за ненадлежащее реагирование и непринятие достаточных мер по предотвращению ухудшения ситуации после возникновения конфронтации первоначально.

Председатель Европейской Грузии Гига Бокерия отметил, что события в Дманиси «вызывают большую озабоченность и представляют большую угрозу интересам нашей страны, гражданскому согласию». «То, как развивались события, какие заявления мы слышали, какие настроения муссируют, это вызывают крайнюю тревогу», — добавил он и призвал Министерство внутренних дел и его руководство «выйти из роли наблюдателя».

По словам представителя Республиканской партии Тамар Кордзаия, «недопустимо легкомысленно смотреть» на проблемы, возникающие на этнической почве. «Ситуация в Дманиси очень напряженная, которая может перерасти в этническое противостояние», — сказала она.

В ответ на критику правящая команда заявила, что недопустимо переводить вопрос в контекст «этнического противостояния».

«Упаковывать этот инцидент и преподносить его нашим согражданам, как произошедшее на этнической почве противостояние, неприемлемо», — заявил заместитель председателя Парламента Арчил Талаквадзе. «Это вредно для нашего общества и, конечно же, это попытка наших (власти) оппонентов ввести наше общество в заблуждение», — добавил он.

