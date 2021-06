Георгий Гахария рассказывает о деталях своей отставки, Бидзине Иванишвили и прошлых разногласиях

Основатель новой политической партии «За Грузию» и бывший премьер-министр Георгий Гахария 8 июня в пространном интервью телеканалу «Пирвели» говорил о ситуации в правящей партии, обвинениях со стороны Ираклия Кобахидзе по поводу предполагаемых планах государственного переворота, подробностях своей отставки с должности премьер-министра, отношениях с Бидзиной Иванишвили и противоречиях, которые существовали во время его нахождения в правительстве.

Ситуация в Грузинской мечте

Говоря о нынешней ситуации в правящей партии, Гахария заявил, что лидеры Грузинской мечты «исчерпали себя» и теперь партия пытается удержать власть. По его словам, это проявляется в ограничении внутренней демократии и нетерпимости к инакомыслию.

По словам Гахария, у Грузинской мечты есть ощущение «нелегитимности», которое не может быть разрешено, даже если партия сможет избежать досрочных парламентских выборов, набрав 43% или более голосов на местных выборах. Гахария отметил, что партия не смогла защитить и те 48% голосов, которые она набрала на парламентских выборах в октябре 2020 года.

Он назвал утверждения Ираклия Кобахидзе о планах переворота «бредом напуганного мужчины» и подчеркнул необходимость начала расследования по заявлению председателя правящей партии. Бывший премьер-министр заявил, что не ждет, что прокуратура начнет расследование, добавив, что после того, как были озвучены обвинения, руководство Грузинской мечты испугалось и отступило назад.

«Невидимая рука»

Говоря о то пути, который привел к его отставке 18 февраля, Гахария заявил, что решил уйти в отставку после того, как «кто-то» из руководства Грузинской мечты имел прямую коммуникацию с МВД о планируемой «спецоперации» в офисе Единого национального движения, которую Гахария хотел отложить.

«В мои полномочия, как премьер-министра, из партии кто-то, кто никогда бы не осмелился сделать это в своей жизни, вмешивался с помощью каких-то инструментов», — заявил он.

Гахария также отметил, что перед принятием решения об отставке он просил провести заседание Политического совета Грузинской мечты, чтобы выразить позицию против запланированной полицейской операции, но получил отказ. «Я увидел, что ресурсы для компромисса были исчерпаны», — заявил он.

Отметив, что Кобахидзе не смог бы повлиять на его министров, Гахария заявил, что он тщетно пытался связаться с основателем Грузинской мечты Бидзиной Иванишвили, чтобы выяснить, почему представители партии вмешиваются в его полномочия.

Гахария также отметил, что объявил о своей отставке после того, как Иванишвили не ответил на его звонок, добавив, что невозможность получить ответ на вопрос для него само по себе уже было ответом.

20 июня и Иванишвили

На вопрос, участвовал ли Иванишвили в даче приказа о разгоне акции протеста 20 июня 2019 года, Гахария, который тогда был министром внутренних дел, сказал, что тогдашний председатель правящей партии не вмешивался в его компетенцию.

В этом контексте бывший премьер-министр также заявил, что, работая на должностях министра внутренних дел и министра экономики, он не может припомнить ни одного случая, когда лидер партии вмешивался в его дела.

«У меня всегда была такая степень свободы, и я знаю, что Иванишвили тоже ценил эту степень», — заявил Гахария, добавив, что Иванишвили «вынудили» опубликовать 7 июня письмо, в котором он обвинил Гахария в предательстве.

Бывший премьер-министр также заявил, что не «обожествлял» Бидзину Иванишвили, но уважал его.

«Я категорически против, чтобы под эту амнистию попали политические должностные лица, эта амнистия не может коснуться меня или людей, которые были организаторами этого штурма. Конечно, это должно затронуть рядового полицейского и того человека, который был наказан. Спекуляции на эту тему должны прекратиться раз и навсегда», — сказал Гахария, имея в виду пункт об амнистии в Соглашении от 19 апреля.

Прошлые разногласия

Говоря о периоде своего пребывания на посту премьер-министра, Гахария заявил, что он дважды сказал лишнее в своих заявлениях. Во-первых, когда он сказал Национальному движению — «Я закончу вас», и во второй раз, когда а во-вторых, когда он говорил о предполагаемых коррупционных сделках во время пандемии и сказал: «Что за коррупция, люди?! Может кто-то там в грузинском стиле, по-братски… Какая коррупция?!».

По словам Гахария, что сожалеет о том, что во время его пребывания на посту министра внутренних дел в 2017 году полиция обнародовала кадры задержания поэта Звиада Ратиани. По его словам, передача этого видео в СМИ была «неэтичной», и он берет на себя ответственность за это.

Бывший премьер-министр также рассказал о деле бывшего директора Зугдидской школы Ии Керзаия и отверг обвинения в политическом давлении. Он отметил, что следствие не обнаружило никакой связи между предполагаемым давлением и смертью Керзаия.

Говоря о деле бывшего главы Государственного аудита Лаши Тордия, избитого в 2017 году бывшим генеральным прокурором Отаром Парцхаладзе, Гахария отметил: «Я не говорил, что мы живем в идеальном государстве». По его словам, «к сожалению, сегодня у нас нет государства с сильными институтами».

«Я, вы, люди нашего поколения и многие поколения старше нас, пытаемся построить государство из этой страны в течение 30 лет, но, к сожалению, не получается у нас потому, что каждое новое правительство пытается утвердиться путем разрушения прежнего правительства и его критикой», — сказал Гахария.

«У нас не было ни одного правителя, который мог бы перераспределить свою личную власть среди институтов», — сказал он, добавив, что «в том числе и Бидзина Иванишвили».

Другие вопросы

Гахария также коснулся продолжающихся протестов против строительства Намахванской ГЭС, заявив, что проект не может быть реализован без поддержки со стороны защитников ущелья Риони. Несмотря на то, что экономика Грузии нуждается в гидроэлектростанции, бывший премьер-министр заявил, что «если высшие должностные лица страны из-за обострения ситуации не будут участвовать в этом лично и не будут разговаривать с этими людьми лично, это дело не получится».

Говоря о финансировании новообразованной партии, Гахария сказал, что партия финансируется за счет его личных сбережений и сбережений членов партии. Он также добавил, что у них будут «абсолютно инновационные» и прозрачные механизмы финансирования.

Гахария частично подтвердил слухи о том, что тогдашний советник Иванишвили Гия Хухашвили помог Гахария присоединиться к «Грузинской мечте» в 2013 году. По его словам, его отец передал его служебное резюме Гии Хухашвили, который затем передал документ Бидзине Иванишвили. Гахария заявил, что после этого его вызвали на собеседование, после которого он был назначен бизнес-омбудсменом.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)