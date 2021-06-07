Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер встречается с представителями НПО, 7 июня, 2021 г. Фото: Посольство США в Грузии
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Начался визит Филипа Рикера в Грузию

07/06/2021 - 17:42
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Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл сегодня в Тбилиси, где уже встретился с местными НПО и организациями по защите прав СМИ.

После встречи с представителями НПО исполнительный директор «Международной прозрачности – Грузия» Эка Гигаури заявила, что стороны обсудили реализацию Соглашения от 19 апреля, а также обеспечение проведения местных выборов таким образом, чтобы исключить возникновение вопросов в связи с их результатами «для предотвращения начала следующего политического кризиса в стране».

Руководитель Ассоциации молодых юристов Грузии Ника Симонишвили заявил, что главной темой встречи была реформа в судебной системе, как в «важнейшей и фундаментальной институции, чтобы демократические процессы в стране проходили надлежащим образом». По его словам, стороны обсудили поляризацию грузинского политического спектра, а также пути выхода из политического кризиса.

«Мы говорили о том, как следует распределить власть между различными политическими субъектами, чтобы обеспечить демократические процессы в стране», – заявила руковоитель Международного общества за справедливые выборы и демократию Нино Долидзе.

По заявлению Посольства США в Грузии, Филип Рикер со своей стороны отметил, что для того, чтобы на пути к западной интеграции Грузии продолжалось демократическое развитие, необходимы реформы.

На отдельной встрече с организациями, занимающимися защитой прав СМИ, исполняющий обязанности помощника госсекретаря заявил, что «администрация Байдена-Харрис стремится поставить права человека в центр внимания внешней политики США» и что свобода прессы и свобода выражения мнений являются частью этого.

Филип Рикер 6-13 июня посетит Тбилиси, Баку и Ереван. Сегодня же в Тбилиси он встретится с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и лидерами оппозиции.

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07/06/2021 - 17:42
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