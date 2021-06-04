Американские сенаторы о российской оккупации, западной интеграции Грузии и реформах

На совместной пресс-конференции в гостинице «Тбилиси Марриотт» 3 июня американские сенаторы Джин Шахин и Роб Портман говорили о российской оккупации, вступлении Грузии в НАТО и реформах в стране.

Сенатор Шахин, которая вчера вместе с сенатором Портманом побывала на линии оккупации Цхинвальского региона, сказала, что «Россия пытается запугать и угрожать странам, которые придерживаются евроатлантического курса и стремятся к Западу, поскольку там они видят лучшую жизнь, чем Россия может предложить». Наряду с Грузией она имела в виду также Украину и Беларусь, где сенаторы побывали перед приездом в Тбилиси.

«Мы хотим поддержать усилия Грузии по обеспечению того, чтобы по мере продолжения реформы демократических институтов возможности населения вашей страны улучшились, в чем Соединенные Штаты являются вашим сильным партнером», – сказала Шахин.

Отвечая на вопрос журналиста, она отметила, что одним из вопросов, который обсуждался на встречах с представителями властей в Тбилиси, была важность защиты прав человека, обеспечения свободных и справедливых выборов, проведения избирательной реформы, а также выполнения Соглашения от 19 апреля.

По словам сенатора Шахин, Соединенные Штаты будут очень внимательно будут наблюдать за октябрьскими выборами в местное самоуправление.

«Мы приехали сюда, чтобы повидаться с друзьями. У Соединенных Штатов нет лучшего союзника в регионе, чем Грузия», – сказал сенатор Роб Портман. «Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать Грузию всесторонне, что охватывает обеспечение того, чтобы демократия в Грузии продолжала укрепляться, (и) продолжалось улучшение благополучия ее народа».

Сенатор Портман сказал, что американских демократов и республиканцев «одинаковые взгляды на счет Грузии», что «у нас есть особая связь с грузинским народом».

Он заявил, что «сейчас такое время, когда Россия оказывает большее давление», добавив, что «Россия по-прежнему нарушает подписанный ею План из шести пунктов». Сенатор также сказал, что заграждения из колючей проволоки, воздвигнутые Россией вдоль линии оккупации, «предназначены не для того, чтобы препятствовать проникновению грузин, а для того, чтобы не пропускать людей с оккупированных территорий в остальную Грузию».

Говоря об обязательствах Грузии, взятых в связи с реформами, сенатор Портман заявил:

«Мы поддерживаем реформы, которые необходимо осуществить (в соответствии с Соглашением от 19 апреля), потому что это важно, поскольку мы считаем, что Грузия должна не только стремиться к Западу, но и стать его частью».

«Грузия заслуживает нахождения на пути к НАТО», – сказал сенатор, добавив, что для вступления в альянс «необходимы определенные реформы… включая военные реформы… а также верховенство закона и демократия… Мы хотим видеть Грузию на Западе, и это также включает членство в НАТО».

Встречи с премьер-министром, оппозицией и гражданским обществом

После посещения линии оккупации американские сенаторы встретились с представителями неправительственного сектора, в том числе, с представителями Ассоциации молодых юристов Грузии, Международной прозрачности – Грузия, Центра социальной справедливости и Международного общества за справедливые выборы и демократию.

Исполнительный директор Международной прозрачности – Грузия Эка Гигаури заявила, что на встрече с сенаторами они обсуждали вопросы, связанные с коррупцией, «судебным кланом» и «ненадлежащим исполнением» избирательного законодательства. «Сильное, резонирующее гражданское общество – надежный признак демократии», – написала сенатор Шахин в Twitter.

Сенаторов США также приняли премьер-министр Ираклий Гарибашвили и министр иностранных дел Давид Залкалиани. Сенатор Шахин сказала, что они передали руководителям Грузии двухпартийное послание о том, что «Соединенные Штаты поддерживают усилия Грузии по укреплению своей демократии». «А это требует, чтобы все стороны соблюдали апрельское соглашение и пошли на уступки для достижения результатов, которых хотят их граждане».

Productive meetings in #Georgia with PM Garbashvili, FM Zalkaliani and Amb Degnan. I encouraged the Georgian leaders to continue to implement and make progress on the April 19 Agreement, electoral and judicial reforms. pic.twitter.com/2XSaY9nzcx — Rob Portman (@senrobportman) June 3, 2021

В свою очередь, пресс-служба правительства Грузии сообщила, что стороны акцентировали внимание на стратегическом партнерстве между Грузией и США, европейских и евроатлантических устремлениях страны, а также безопасности Черного моря и тесном двустороннем сотрудничестве в этой сфере.

Американские сенаторы также встретились с председателем Парламента Кахой Кучава, председателем Грузинской мечты Ираклием Кобахидзе и другими депутатами от правящей партии.

После пресс-конференции сенаторы встретились с лидерами оппозиции, с которыми обсудили избирательную и судебную реформы, предусмотренные Соглашением от 19 апреля, перспективы Соглашения о свободной торговле между США и Грузией и вопросы, связанные с вступлением Грузии в НАТО.

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