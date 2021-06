Помощник госсекретаря США посетит Грузию

Исполняющий обязанности помощника государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер 6-13 июня посетит Тбилиси, Баку и Ереван.

Как сообщил Госдепартамент 4 июня, визит Рикера в столицы стран Южного Кавказа направлен на развитие двусторонних и многосторонних отношений в качестве приоритетной задачи, а также на то, чтобы выразить поддержку США демократическому и экономическому развитию региона.

По сообщению Государственного департамента, исполняющий обязанности помощника госсекретаря в Тбилиси встретится с представителями правительства, оппозиции и гражданского общества, с которыми обсудит полное выполнение соглашения, достигнутого между правящей партией и оппозицией при посредничестве ЕС 19 апреля, а также вопросы, связанные с продолжающейся агрессией-оккупацией со стороны России.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)