Ираклий Гарибашвили принял своего украинского коллегу в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 3 июня в Тбилиси принял своего украинского коллегу Дениса Шмыгаля. Премьер Украины прибыл в Грузию со своим первым визитом сегодня утром.

На совместной пресс-конференции после встречи Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия и Украина имеют «общие вызовы и проблемы, такие как угрозы со стороны России и серьезные последствия оккупации». Глава правительства Грузии выразил «глубокую озабоченность» в связи с «военной активизацией России» у границ Украины и в оккупированном Крыму, и подтвердил «решительную поддержку» Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ираклий Гарибашвили также отметил, что создание Грузией, Украиной и Молдовой формата «Ассоциированного трио» является «очень важной политической заявкой», и подчеркнул, что страны стремятся присоединиться к Евросоюзу.

Напомнив, что на Саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году союзники приняли решение, что Грузия и Украина станут членами альянса, премьер-министр Грузии добавил, что «за эти годы наши страны добились значительного прогресса на этом пути».

Говоря об экономическом сотрудничестве между Украиной и Грузией, премьер-министр Гарибашвили отметил, что Украина является «одним из основных торговых партнеров» Грузии, и добавил, что коллеги обсуждали удвоение товарооборота между двумя странами. По словам Ираклия Гарибашвили, на встрече также обсуждалась необходимость активизации по направлению транспорта, логистики, туризма и других сфер. Он также подчеркнул, что у Грузии и Украины есть «все механизмы» для дальнейшего укрепления «и без того очень крепких отношений между нами».

Правительства Грузии и Украины делают все возможное, чтобы соответствовать критериям интеграции в НАТО и Евросоюз, – заявил премьер-министр Украины, и в этом контексте подчеркнул дальнейшее развитие позиций, действий и видений в формате Восточного партнерства и формирование «Ассоциированного трио».

По словам премьер-министра Украины, продолжающиеся действия Российской Федерации, направленные на дестабилизацию в Черноморском регионе, вынуждают Украину и Грузию более тесно сотрудничать в сфере безопасности, в том числе с привлечением стран НАТО.

Шмыгаль выразил надежду, что Грузия и Украина будут активно сотрудничать в рамках инициированной Украиной «Крымской платформы», которая направлена ​​на деоккупацию полуострова. Премьер-министр Украины подтвердил «твердую поддержку» его страной суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах признанных на международном уровне ее границ. Шмыгаль также отметил, что в беседе со своим грузинским коллегой он также подтвердил, что Украина в статусе соавтора присоединится к проектам резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, которые касаются вывода российских войск, незаконно дислоцированных в оккупированных регионах Грузии, а также статуса беженцев и вынужденных переселенцев на территориях Грузии.

Отметив, что Украина и Грузия обладают очень значительным транзитным потенциалом, премьер-министр Шмыгаль добавил, что премьер-министры двух стран договорились совместно развивать международные транспортные коридоры и сосредоточиться на грузовых перевозках между черноморскими портами наших стран.

В рамках визита Денис Шмыгаль также встретится с председателем Парламента Кахой Кучава и Католикосом-Патриархом всея Грузии Илией II. Он покинет страну 4 июня. Визит премьер-министра Украины в Грузию совпал с визитом в страну американских сенаторов Джин Шахин и Роба Портмана.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)