Представители властей Грузии отвечают на протесты против Намахванской ГЭС

Власти Грузии отклонили требования протестующих против проекта Намахванской ГЭС, назвав их «ультиматумом» и заявив, что необходим диалог для лучшего информирования активистов о спорном проекте.

По заявлению активистов, ресурс для диалога с властью исчерпан, поскольку власти не хотят прийти к консенсусу. Если требования протестующих не будут выполнены, они планируют «парализовать» столицу и перекрыть движение.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что «язык ультиматумов – это пережиток темных 90-х… когда все активисты под эгидой и под прикрытием якобы патриотизма были очень хорошими специалистами в области энергетики, сельского хозяйства, транспорта и железной дороги».

По его словам, власти неоднократно пытались вступить в диалог с протестующими и готовы продолжить свои усилия в этом направлении. «Государство управляется законом и в рамках Конституции. На тех, кто выйдет за рамки закона, конечно, у государства будет соответствующая реакция», – добавил он.

Министр экономики Натиа Турнава призвала активистов к диалогу. «Радикализация – неправильный путь, чтобы выяснить все, включая технические детали проекта», – сказала она.

«Особенно неприемлемы различные призывы блокировать, парализовать», – добавила министр.

Со своей стороны министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили заявил, что «мы можем говорить языком ультиматумов, но это никогда не будет плодотворным, ни в одном направлении, ни по одному вопросу». Он также подчеркнул необходимость большего диалога и коммуникации по вопросам, интересующим активистов.

«Мы поговорили с председателем Комитета по отраслевой экономике о тех вопросах, чтобы раз и навсегда разработать на законодательном и политическом уровне концепцию, документ, который станет руководством, какую политику мы проводим по поддержанию энергетической независимости, которая не будет осуществляться за счет чрезмерного экологического ущерба», – заявил председатель Парламента Каха Кучава. По его словам, важно вовлечь в работу над этим документом все заинтересованные стороны.

Позже лидер протеста против Намахванской ГЭС Варлам Голетиани заявил, что Каха Кучава предложил активистам встречу, на которую они согласились. Активисты должны встретиться со спикером Парламента сегодня.

Вчера на широкомасштабной акции протеста в Тбилиси протестующие вновь потребовали от властей расторгнуть договор со строительной компанией «Энка», занимающейся строительством Намахвенской ГЭС, и чтобы компания покинула ущелье Риони. Они потребовали, чтобы власти начали расследование в отношении официальных лиц, в том числе министра экономики Натии Турнава, которые работали над подготовкой контракта с компанией и подписали его. Активисты также призывают к установлению моратория на аналогичные проекты до разработки скоординированной энергетической политики.

