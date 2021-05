Ана Долидзе провела съезд новой политической партии

Бывший член Высшего совета юстиции Ана Долидзе, которая не является судьей, 22 мая провела съезд против новой политической партии «За народ».

Выступая на съезде, Ана Долидзе заявила, что социальная справедливость станет краеугольным камнем новой политической партии. «Мы выбираем такой путь правления, при котором социальное равенство является главной движущей идеей государства», – сказала Долидзе, добавив, что партия желает создать страну, в которой «голод не будет главным вызовом для страны».

Ана Долидзе также отметила, что партия объединяет людей с соответствующей компетенцией, которые «боролись и борются за справедливость и лучшее будущее Грузии». «Мы верим в солидарность друг с другом и верим, что сможем построить благополучное государство», – сказала она.

Биография

Ана Долидзе, получившая докторскую степень в Юридической школе Корнелла, 21 мая 2020 года основала общественную платформу движение «За народ» и пояснила, что цель состоит в том, чтобы «чистыми руками» создать новую реальность в стране.

После объявления о планах создания политического движения она была вынуждена уйти в отставку с должности члена Высшего совета юстиции, куда она была назначен бывшим президентом Георгием Маргвелашвили в 2018 году.

Принятию решения Аны Долидзе предшествовало заявление семи НПО и президента Саломе Зурабишвили, которые призвали Ану Долидзе уйти из Высшего совета юстиции «своевременно», если она планирует заниматься политической деятельностью.

В феврале 2016 года президент Маргвелашвили выдвинул Ану Долидзе на должность судьи Верховного суда, но Парламент отклонил ее кандидатуру, после чего она была назначена парламентским секретарем президента. В 2016 году Долидзе участвовала в конкурсе на замещение вакантной должности судьи Европейского суда по правам человека, но не попала в число отобранных трех кандидатов.

В 2015-2016 годах Долидзе была заместителем министра обороны. Ранее, в 2004-2006 годах, она возглавляла неправительственную организацию «Ассоциация молодых юристов Грузии».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)