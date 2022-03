В Грузии комментируют решение прокурора МУС

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан 10 марта выдал ордер на арест трех бывших высокопоставленных чиновников оккупированного Цхинвальского региона в рамках дела о российско-грузинской войне 2008 года.

На решение прокурора Гааги последовала реакция политиков и гражданского сектора в Грузии.

Ниже приведены оценки сторон по данному вопросу:

Арчил Талаквадзе – вице-спикер Парламента/Грузинская мечта: «После ЕСПЧ правительство Грузии доказывает правду в еще одной международной инстанции, что является результатом колоссальной работы и профессионализма! Особая благодарность Министерству юстиции, юристам, участвовавшим в деле, и всем людям, предоставившим доказательства и обоснования в МУС! Закон по этому делу обязательно будет исполнен! Виновные будут наказаны. Грузия станет единой и ВПЛ вернутся в свои дома!».

Мамука Мдинарадзе – исполнительный секретарь Грузинской мечты: «После Страсбурга Гаагское решение – это еще одна победа и самый главный успех Грузии на международной правовой арене! В то же время, несмотря на то, что представители партии войны спрятали в свое время основные улики, даже части российского «Искандера», началась спецоперация «националов» (Национального движения) «Может, припишем себе»… Из их вредительских и антигосударственных кампаний также можем вспомнить одну: Грузинская мечта потому является активной по направлению Гааги, что хочет поставить вопрос ответственности грузинских военных. Тем временем мы также видели неудачную попытку главного телевидения пятой колонны, чтобы представитель Госдепартамента США сказал что-то компрометирующее о Грузии и ее власти. После открытой агрессии России пятая колонна продолжает борьбу против Грузии, ее властей, мира и национальных интересов, но безрезультатно!».

Михаил Саакашвили – бывший президент Грузии: «Произошла очень большое историческое событие – Международный уголовный суд в Гааге нас оправдал до конца – «грузинская сторона оборонялась и действовала по всем правилам войны». Он обвинил российскую сторону в военных преступлениях и выдал ордер на арест генерала Борисова, ныне покойного, а также трех этнических осетин, граждан России. (Министр культуры, в прошлом министр юстиции Теа) Цулукиани по указанию Иванишвили сделала все, чтобы обвинить меня, и ничего из этого не вышло. Это историческая победа истины. Твердая гарантия восстановления нашей территориальной целостности. Это мое полное оправдание. Напоследок хотелось бы обратиться ко всем грузинам — сколько вы еще будете ждать, чтобы автор такой победы в моем лице сидел сейчас в грузинской тюрьме. И тому, кто это терпит, даже после сегодняшнего дня не будет стыдно?! Со своей стороны, я чрезвычайно горжусь нашей грузинской армией, которая показала высочайший класс не только в бою, но и в том, что воевала так, что не нарушила ни чьи права, что очень сложно во время войны. Бодрствуют ли апологеты «бомбардировки спящего цхинвальского?!».

Леван Бежашвили — Единое национальное движение: «Мы хотели бы поздравить грузинский народ, общество, особенно наших героических солдат с важным решением, принятым Гаагским судом… Самое главное, что подтверждается этим решением, это то, то отпадают всяческие основания у российского нарратива в связи с августовской войной 2008 года, и к сожалению, власти Грузии развивали этот нарратив на протяжении нескольких лет, и навязывали населению Грузии и международному сообществу. Это решение положило конец спекуляциям и манипуляциям Грузинской мечты, таким как: Грузия начала войну; Грузинская сторона применила кассетные бомбы; Партия войны и др.».

Гиорги Гахариа — бывший премьер-министр/партия За Грузию: «Справедливость восторжествовала! Еще одна великая победа Грузии. Решение прокурора МУС о выдаче ордера на арест трех криминалов является свидетельством военных преступлений, совершенных Россией во время августовской войны 2008 года в Грузии. Желаю Украине победы. Слава Грузии и Украине».

Бадри Джапаридзе — Лело за Грузию: «Очень важно, чтобы эти люди предстали перед судом. Это люди, которые унижали грузин, подозреваются в унижении и бесчеловечном обращении, пытках и убийствах людей. Эти люди должны предстать перед судом в Гааге и нести ответственность за совершенные ими преступления против грузин. Решение Гаагского суда является историческим. К сожалению, виновны не только трое мужчин в разжигании межнациональной розни и унижении человека по национальному признаку. Все должны предстать перед судом».

Ана Долидзе — За народ: «Во-первых, жаль, что Международному уголовному суду в Гааге понадобилось 14 лет для этого решения. Издание этого приказа сейчас предположительно указывает на связь с продолжающейся в Украине войной. Именно из-за продолжающейся войны в Украине суд принял такое решение. Данное решение, выданное только в отношении югоосетинских чиновников, скорее всего, послужит предупредительным сигналом для российских властей в связи с совершенными ими в Украине преступлениями. Тот факт, что они могут быть задержаны на территории всех государствах, являющихся участниками Гаагского Международного уголовного суда, означает, что они могут быть задержаны в большинстве стран Европы».

Фонд «Открытое общество»: «Мы надеемся, что переход к новому этапу расследования (дела о войне в августа 2008 годе) и установление виновных станет небольшим облегчением для жертв войны, и суд сможет привлечь к ответственности обвиняемых в военных преступлениях, что является большим шагом вперед на пути установления справедливости по делу об августовской войне».

