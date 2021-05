Командующий Силами обороны Грузии посетил штаб-квартиру НАТО

Командующий Силами обороны Грузии генерал-майор Георгий Матиашвили 18-19 мая посещает с официальным визитом Брюссель, где принял участие в заседании Военного комитета НАТО на уровне командующих Силами обороны.

По сообщению Министерства обороны Грузии, генерал-майор Матиашвили ознакомил своих коллег с обстановкой безопасности в регионе и рассказал о важности более активного участия НАТО в Черноморском регионе на фоне существующих вызовов. Он также подчеркнул важность проведения в Грузии многонациональных военных учений.

Говоря о вкладе Грузии в Миссию твердой поддержки НАТО в Афганистане, Матиашвили подчеркнул «профессионализм и самопожертвование грузинских военных в достижении общих целей безопасности».

Перед заседанием Матиашвили встретился со своими коллегами из Турции, Польши и Румынии, где они обсудили, среди прочего, двустороннее военное сотрудничество и совместное участие в международных военных учениях.

В ходе визита командующий Силами обороны Грузии 18 мая встретился с Верховным главнокомандующим Силами союзников в Европе (SACEUR), командующим Европейским командованием США (EUCOM) генералом Тоддом Уолтерсом.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)