В Дманиси достигнуто соглашение о прекращении противостояния

Проживающие в Дманиси этнические грузины и азербайджанцы вчера вечером заявили о своей готовности положить конец уличному насилию, длившемуся в течение нескольких часов после инцидента в местном магазине. Переговоры между противостоящими сторонами прошли в Сакребуло (муниципальное собрание) Дманиси с участием представителей центральной и местной власти. На переговорах также присутствовали мусульманские и православные священнослужители.

В беседе с представителями СМИ по окончании переговоров начальник Департамента по связям с регионами Администрации правительства Грузии Лери Барнабишвили заявил, что «конфликт исчерпан», и призвал местных жителей вернуться домой и «жить в мире со своими друзьями, соседями и соотечественниками».

По словам губернатора региона Квемо Картли Шоты Рехвиашвили, участники встречи заявили, что «мы не являемся сторонами (конфликта), мы дети одной страны и бытовой конфликт не должен перерасти в такой резонанс». «Мы продолжаем мирно развивать нашу страну в рамках многонациональных, многокультурных отношений», — заявил он.

Аппарат государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия приветствовал соглашение и выразил надежду, что «каждый гражданин нашей страны, независимо от этнического происхождения, полностью разделит государственную ответственность для обеспечения стабильной, мирной и равноправной обстановки».

Комментарии представителей оппозиции

Представитель оппозиционного Единого национального движения Хатия Деканоидзе подвергла критике Грузинскую мечту за ее неадекватное реагирование на проблему, заявив, что власти решили урегулировать проблему «в командном, мафиозном стиле» вместо государственной реакции. «Мы до сих пор не знаем официального заявления о том, сколько людей было задержано, кто был допрошен, кто организовал преступление, такие насильственные группы не организуются ведь сами по себе» — добавила она.

По словам представителя другой оппозиционной партии «Стратегия Агмашенебели» Серго Чихладзе, за Дманисским противостоянием, цель которого — спровоцировать этническую рознь в стране, стоят российские спецслужбы. Он также призвал власти «своевременно реагировать, оценивать риски и предотвращать подобные инциденты».

