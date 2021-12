ЕНД обвиняет ГМ в давлении на представителя оппозиционной партии в Дманиси

Оппозиционное Единое национальное движение (ЕНД) обвиняет правящую Грузинскую мечту (ГМ) в давлении и шантаже Рамиза Рамазанова, избранного от имени ЕНД в Сакребуло Дманисского муниципалитета, чтобы перевербовать его на сторону правящей партии.

Грузинская мечта и оппозиция имеют по 15 мест в Сакребуло Дманиси, состоящем из 30 депутатов. Правящей команде необходим голос еще одного депутата для утверждения своей кандидатуры на пост председателя Сакребуло.

Члены Единого национального движения заявили СМИ, что уже второй день они не могут связаться с товарищем по команде и ничего не знают о его местонахождении.

Представитель Единого национального движения Гусейн Гусейнов сообщил журналистам вчера, что последний раз он контактировал с Рамазановым в воскресенье, 5 декабря, когда он сказал ему, что «очень сильное давление» и находится в таком состоянии, что либо должен войти в Сакребуло, либо «покончить жизнь самоубийством». «После этого контакт был прерван, я звоню, он не отвечает на телефонные звонки», — сказал он.

Еще один член Единого национального движения Леван Мосашвили сказал, что власти сначала пытались подкупить Рамазанова и предложили ему должность заместителя председателя Сакребуло и выплату банковских обязательств в обмен на его голос, а в случае отказа пригрозили ему арестом.

«С ним разговаривал новоназначенный губернатор (Георгий Дохтуришвили) и его заместитель, которые прямо говорили ему, что его арестуют, если он не явится на заседание Сакребуло», — заявил Мосашвили.

По его словам, вчера он также пошел к члену своей команды в школу где он работал учителем, и заметил машину СГБ возле школьного двора. По сообщениям СМИ, он был также директором той же школы, хотя его уволили около двух недель назад.

«Через 5 минут ко мне подошли неизвестные зондер-группы, активисты Грузинской мечты, новые и старые депутаты (Сакребуло) и фактически на глазах у меня взяли его за руки и увели, но куда, я не знаю», — сказал он журналистам, добавив, что Рамазанов «не похищен, но вынуждают его находиться в изоляции против своей воли».

Новоизбранный мэр Дманиси Коба Мурадашвили категорически опроверг утверждения о «похищении», «сокрытии» или давлении с целью «вербовки» на Рамазанова, подчеркнув, что такое поведение не является «стилем» правящей команды.

«Мы готовы сотрудничать с оппозицией только при одном условии — мы предлагаем им, чтобы их кандидат был заместителем (председателя) Сакребуло, а на место председателя – кандидат Грузинской мечты», — заявил он.

«Civil Georgia» обратился в МВД для уточнения, начато ли расследование происходящих в Дманиси событий. Как сообщили в ведомстве, изучение по делу еще не начиналось.

Рамазанов отрицает давление

После сообщений о давлении и угрозах в течение двух дней сам Рамиз Рамазанов не подтвердил давление на него в интервью интернет-изданию «Нетгазети», а также не отрицал тот факт, что он был выведен из помещения школы против его воли. Рамзанов подтвердил, что определенные лица действительно ждали его возле школе, но не уточнил их личности.

«После урока я поехал к себе домой в Дманиси на своей машине. После этого у меня было дело, и я уехал в другое место», — цитирует слова Рамазанова «Нетгазети».

Что касается заявления его товарищей по команде о том, что они не могли связаться с ним в последние дни, Рамазанов ответил, что у него вчера у него не было электричества, возможно, поэтому они не могли связаться с ним.

Рамазанов также сказал, что не присоединится к бойкоту своих товарищей по команде и примет участие в завтрашнем заседании Сакребуло, но остается в оппозиции. «У каждого свои политические взгляды. Мое решение такое», — цитирует слова Рамазанова «Нетгазети».

Отклики НПО

Поскольку мандаты разделены в равной мере между правящей партией и оппозицией в Сакребуло Дманиси, НПО подозревают, что продолжающиеся процессы вокруг Рамиза Рамазанова «направлены на его политическое преследование со стороны правящей команды», что они считают «тревожным».

«Инструменты, используемые властями для консолидации власти на местном уровне, неприемлемы. Это наносит значительный ущерб демократическому процессу», — заявили они, призывая власти принять «все меры» для защиты «безопасности» и «достоинства» Рамазанова.

НПО напомнили о других случаях предполагаемого политического преследования и давления, имевших место в последние годы, и заявили, что такой опыт подрывает доверие граждан к политическому процессу. «Такая практика имеет дополнительные социальные последствия в регионах, густонаселенных этническими меньшинствами», — говорится в заявлении, под которым свои подписи поставили Центр социальной справедливости, Справедливые выборы и Ассоциация молодых юристов Грузии.

