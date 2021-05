По заявлению Посольства Азербайджана, инцидент в Дманиси не следует рассматривать в этническом контексте

Посольство Азербайджана в Тбилиси заявило 17 мая, что недопустимо политизировать и рассматривать в этническом контексте произошедший вчера в Дманиси инцидент с применением насилия.

Посольство заявило, что инцидент должен оцениваться только соответствующими структурами, а виновные должны понести наказание в соответствии с законодательством Грузии. В посольстве добавили, что посольство контактирует с правоохранительными органами Грузии, чтобы «предотвратить любые негативные последствия этого неприятного инцидента».

Посольство Азербайджана призвало этнических азербайджанцев, проживающих в Дманиси, «не поддаваться на провокации, проявлять политическую зрелость и ответственность».

Заявление было сделано после того, как в Дманиси произошли стычки между двумя группами местных жителей после инцидента в одном из местных магазинов, во время которых они использовали камни и палки. В течение всего дня полиция пыталась развести противоборствующие стороны, но видеозаписях видно, что напряженность еще до конца стихла.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)