Омбудсмен говорит о необходимости проведения «активной» политики гражданской интеграции

Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня откликнулась на произошедшее 16-17 мая в Дманиси противостояние, заявив, что государство должно уделять «особое внимание» правильной оценке причин конфликта и проводить «более активную политику» в отношении гражданской интеграции.

Омбудсмен подвергла критике упоминание со стороны высокопоставленного политического должностного лица иностранного государства в связи с противостоянием между местными жителями «предположительно криминального характера». Очевидно, она имела в виду министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, который при разговоре о важности прекращения конфронтации между местными жителями, сказал, что Азербайджан является «стратегическим союзником и партнером» Грузии.

По словам омбудсмена, реакция правоохранительных органов на месте не была «эффективной», и в то время, когда стороны конфликта физически противостояли друг другу, полиция «не могла своевременно отреагировать и разрядить ситуацию».

Народный защитник также коснулся фактов физического насилия и повреждения оборудования представителей СМИ в Дманиси и призвал МВД эффективно расследовать эти дела и наказать нападавших на журналистов. «Народный защитник изучит ход следствия», — добавила омбудсмен.

Столкновение между местными жителями в Дманиси последовало за инцидентом в местном магазине 16 мая. На следующий день ситуация на месте обострилась. Полиция несколько раз безуспешно пыталась разрядить обстановку. Двухдневная напряженность в Дманиси была разряжена 17 мая после переговоров между сторонами с участием представителей власти в Сакребуло муниципалитета.

