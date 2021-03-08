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Фоторепортаж: «Марш 1000 родителей»
8 марта, в Международный женский день, защитники прав женщин и активисты провели в Тбилиси «Марш 1000 родителей» в поддержку системной реформы по борьбе с сексуальным насилием.
Демонстрация была частью кампании «100 дней протеста», которая была запланирована после случая в Аджарии, когда 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством после предполагаемого изнасилования.
Активисты 8 марта сначала собрались на площади Республики в Тбилиси и прошли шествием по проспекту Руставели к Канцелярии правительства.
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