Фоторепортаж: «Марш 1000 родителей»

8 марта, в Международный женский день, защитники прав женщин и активисты провели в Тбилиси «Марш 1000 родителей» в поддержку системной реформы по борьбе с сексуальным насилием.

Демонстрация была частью кампании «100 дней протеста», которая была запланирована после случая в Аджарии, когда 14-летняя девочка покончила жизнь самоубийством после предполагаемого изнасилования.

Активисты 8 марта сначала собрались на площади Республики в Тбилиси и прошли шествием по проспекту Руставели к Канцелярии правительства.

Плакат слева: «Сексуальное воспитание против насилия». Плакат справа: «Транс-сообщество против насилия», 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Плакат слева: «Я выбираю равенство! Нет насилию». Плакат справа: «Слушай меня… Не убивай женщину», 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Протестный плакат с надписью – «Обличи насильника», 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Марш защитников прав женщин против сексуального насилия, 8 марта 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Плакат с надписью: «Я живу, я чувствую, я решаю», 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Баиа Патараия – руководитель общественной организации по правам женщин «Сапари», 8 марта, 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Плакат протеста с надписью: «Марш 1000 родителей; Послушай меня; 100 дней протеста», 8 марта, 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Плакат протеста слева – «Требую сексуального воспитания в школах». Плакат справа – «Поменяй закон», 8 марта 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Плакат протеста с надписью – «Если не разгневан, т.е. не слушаешь», 8 марта, 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Баннер с подписью – «Отсутствие согласия – это изнасилование – измени закон», 8 марта, 2021 г., Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Актриса Нанка Калатозишвили обращается к собравшимся перед зданием Канцелярии правительства, 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Акция в поддержку прав женщин перед Канцелярией правительства, 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Акция в поддержку прав женщин перед Канцелярией правительства, 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Баиа Патараия, руководитель общественной организации «Сапари», обращается к собравшимся перед Канцелярией правительства, 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

Акция в поддержку прав женщин перед Канцелярией правительства, 8 марта, 2021 г. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge

