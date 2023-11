Международные организации: насилие в отношении женщин и девочек в Грузии остается критической проблемой

Организация Объединенных Наций в Грузии, Представительство ЕС в Грузии, ОБСЕ, Офис связи НАТО и посольства различных стран в Грузии опубликовали совместное заявление по случаю Международного дня искоренения насилия в отношении женщин и девочек, в котором подчеркивается, что, несмотря на «множество серьезных шагов», предпринятых правительством и гражданским обществом, в Грузии насилие в отношении женщин и девочек остается критической и нерешенной проблемой.

В заявлении говорится, что борьба с насилием в отношении женщин и девочек требует укрепления и обеспечения соблюдения законодательства, реализации политики, способствующей защите прав женщин и гендерного равенства, а также полной защиты и поддержки жертв насилия. «При всем этом крайне важно повышать осведомленность и продвигать женское лидерство на всех этапах принятия решений», — говорится в заявлении.

«В этом отношении особенно важно преодолеть и ликвидировать насилие в отношении женщин, вовлеченных в политику, поскольку такого рода насилие мешает женщинам быть политически активными и эффективно способствовать демократическому развитию Грузии. 54 процента женщин-кандидатов подвергались физическому, психологическому, экономическому или сексуальному насилию и притеснениям во время своей избирательной кампании или политической карьеры. Сексистские высказывания, разжигающие ненависть, часто используются против женщин-политиков в социальных сетях; Женщин критикуют через призму гендерной идентичности, внешности, одежды, интеллектуальных способностей и морализма», — говорится в заявлении.

В заявлении также говорится, что одним из наиболее скрытых аспектов насилия остается экономическое насилие, которое вынуждает жертву оставаться с насильником. Сокращение гендерного разрыва в оплате труда, равный доступ к финансовым ресурсам, правам наследования, возможностям трудоустройства, признание и перераспределение невидимого и неоплачиваемого труда по уходу остается проблемой.

В заявлении содержится призыв ко всем заинтересованным сторонам, включая политические партии, правительство, организации гражданское общество и СМИ, действовать в будущем для расширения прав и возможностей женщин, чтобы «они могли участвовать в полной мере и на равноправной основе в экономической, социальной и политической жизни, не опасаясь насилия или угрозы притеснения».

