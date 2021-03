ფოტოამბავი: „1 000 მშობლის მარში“

8 მარტს, ქალთა საერთაშორისო დღეს, ქალთა უფლებათა დამცველებმა და აქტივისტებმა, სექსუალური ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის სისტემური რეფორმის მხარდასაჭერად, თბილისში „1 000 მშობლის მარში“ გამართეს.

დემონსტრაცია კამპანია „პროტესტის 100 დღის“ ფარგლებში ჩატარდა, რომელიც აჭარაში, სავარაუდოდ, გაუპატიურების მსხვერპლი 14 წლის გოგონას თვითმკვლელობის შემდეგ დაიგეგმა.

თავდაპირველად აქტივისტები რესპუბლიკის მოედანზე შეიკრიბნენ და რუსთაველის გამზირის გავლით მთავრობის კანცელარიასთან მსვლელობით მივიდნენ.

