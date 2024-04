Доклад народного защитника за 2023 год: Насильственное нападение на Прайд предотвратить не удалось

В докладе Народного Защитника по вопросам равенства за 2023 год говорится, что 8 июля 2023 года во время фестиваля «Тбилиси Прайд» не удалось остановить насильственные группы. В докладе говорится, что, поскольку число сторонников крайне правых быстро росло, а место проведения фестиваля занимало пространную территорию, «остановить их не удалось».

«По оценке народного защитника, события 8 июля еще раз доказывают, что защитить ЛГБТ+-сообщество, остановить насилие и дискриминацию такого масштаба, используя только силы полиции, невозможно, а зачастую и недостаточно. Для преодоления этой проблемы необходимо осуществить комплексные, расписанные по срокам и плановые меры по разным направлениям с привлечением различных ведомств и широкой общественности», – говорится в докладе.

8 июля 2023 года ультраконсервативные группы собрались на проспекте Важа Пшавела и публично пригрозили заблокировать запланированную площадку фестиваля, которая находилась в нескольких километрах от первоначального места их собрания. Через несколько часов они прибыли к озеру Лиси, где была мобилизована полиция для обеспечения мирного проведения фестиваля «Тбилиси Прайд». Однако насильственным группам легко удалось прорваться через полицейский кордон. Центр прав человека в своем отчете отметил, что во время фестиваля на месте проведения фестиваля было мобилизовано ненадлежащее количество полицейских, и обвинил власти в том, что участники фестиваля не были защищены.

В связи с бездействием полиции в день фестиваля в докладе народного защитника приводится письмо, полученное из МВД, в котором говорится, что «на данной территории и в условиях такого передвижения участников акции использование водомета, газа и других спецсредств было бы неэффективно и не могли бы надолго остановить участников акции». В письме МВД также говорится, что «была большая вероятность получения участниками контракции опасных для жизни травм, поскольку в контракции участвовало много пожилых и несовершеннолетних. Вопрос о пропорциональности примененной силы также был бы спорным».

Что касается защиты прав ЛГБТ+ лиц в Грузии, в докладе говорится, что они «по-прежнему являются жертвами насилия, дискриминации и притеснений, и это вызвано гомофобными настроениями, преступлениями на почве ненависти и другими дискриминационными настроениями в обществе». В документе подчеркивается, что «лица ультраправой идеологии своими действиями и высказываниями способствуют распространению гомофобных настроений, поощряют дискриминацию и в то же время совершают действия, которые зачастую проявляются в серьезных нарушениях прав ЛГБТ+ лиц».

В докладе говорится, что с точки зрения государственной политики «не было предпринято никаких существенных шагов для улучшения правового статуса ЛГБТ+ лиц», что означает «исключение» членов ЛГБТ-сообщества из Национального плана действий по защите прав человека (2024-2026), инициированного правительством Грузии в октябре.

В докладе Народного защитника о состоянии борьбы с дискриминацией, ее предотвращением и состоянии равенства, опубликованном 22 апреля, также рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются другие уязвимые группы, в том числе женщины, люди с ограниченными возможностями, религиозные и этнические меньшинства и другие. В докладе также представлена ​​информация о деятельности и решениях народного защитника по защите права на равенство.

Равенство женщин

Несмотря на то, что, согласно докладу, продвижения прав женщин были предприняты «значительные» шаги, ликвидация дискриминации в отношении женщин и достижение равенства остаются «серьезной проблемой». В 2023 году женщины по-прежнему обращались в Аппарат народного защитника по поводу сексуальных домогательств.

Среди различных случаев были случаи предполагаемого сексуального домогательства со стороны руководителя СМИ, предполагаемого сексуального домогательства в сфере образования и притеснения иностранок со стороны таксистов.

Кроме того, в докладе подчеркивается случай сексуальных домогательств, который предположительно имел место в МВД. Упоминается и еще один случай бездействия МВД, произошедший в публичном пространстве.

В докладе также подчеркивается, что заявления/выражения, усиливающие сексистское содержание и дискриминацию женщин, вовлеченных в общественную/политическую/социальную сферу, являются проблематичными. «Народный защитник осуждает сексистские настроения и поощряющие дискриминацию высказывания в отношении общественно и социально активных женщин, что попирает человеческую честь и достоинство, принижает значение участия женщин в общественной жизни, закрепляет сложившиеся в обществе неправильные и унизительные стереотипы о роли женщин», – говорится в докладе.

В одном из подразделов доклада речь идет о равенстве женщин-спортсменок, согласно которому плохо регламентирован вопрос финансирования лечения травм, полученных во время тренировок/игр для женщин-профессионалов, что «еще больше усугубляет неравное стартовое положение женщин, вовлеченных в спорт».

Права лиц с ограниченными возможностями

Согласно докладу, несмотря на ряд позитивных шагов, предпринятых на законодательном уровне в последние годы, правовое положение лиц с ограниченными возможностями «существенно не улучшилось». Доступ к физической среде, информации, средствам коммуникации, банковским и другим услугам остается серьезной проблемой для людей с ограниченными возможностями, в том числе слепых. Также проблематично обеспечить инклюзивное и индивидуальное образование для детей с особыми образовательными потребностями.

«До сих пор не утвержден Национальный план доступности, что существенно усложняет своевременное обеспечение доступа людей с ограниченными возможностями к существующим зданиям/сооружениям и инфраструктуре», – говорится в документе.

Один подраздел доклада посвящен проблемам, с которыми сталкиваются слепые люди. «Несмотря на то, что люди с ограниченными возможностями должны иметь возможность жить самостоятельно и полноценно участвовать во всех сферах общественной жизни, к сожалению, из-за недоступной среды и индивидуальных потребностей слепые люди не имеют возможности в полной мере пользоваться своими основными правами и свободами», – говорится в документе.

В докладе также говорится, что из-за жалоб населения, недовольного звуковым сигналом, Мэрия муниципалитета Тбилиси приняла решение с 22:00 вечера понизить звук светофоров, а с 23:30 до 07:00 отключить звук, по сути, в ночные часы «исключило возможность самостоятельно передвижения для слепых». Согласно документу, проблема доступа к физической среде не только нарушает свободу передвижения слепых, но и создает барьер на пути социальной интеграции.

Системные проблемы, с которыми сталкиваются учителя негрузиноязычных школ

В докладе говорится о системных проблемах, с которыми сталкиваются учителя негрузиноязычных школ. В документе указывается, что сложность получения в рамках «Схемы профессионального развития и карьерного роста педагога» статуса старшего, ведущего и ментора учителя (чем выше статус учителя, тем выше зарплата) особенно актуальна для практикующих учителей.

В докладе подчеркивается, что данный вопрос носит комплексный характер и вызван рядом причин, среди которых: низкий уровень владения государственным языком, сложность изучения языка старшим поколением, а также дефицит методов и стимулирующих мероприятий, адаптированных к их индивидуальным потребностям, меньшая мотивация старшего поколения к изучению грузинского языка, недостаточная географическая территория программ изучения языка и т. д.

Дискриминация в трудовых отношениях

Согласно докладу, дела о предполагаемой дискриминации в трудовых отношениях относятся к той категории споров, по которым граждане чаще всего обращаются к народному защитнику. Заявители ссылались на такие действия, как: применение дисциплинарных мер, отстранение от служебной деятельности, виктимизация, увольнение и т.д.

Дискриминационный подход в сфере сервисов и обслуживания

В текущем отчетном году диспропорция в сфере сервисов и обслуживания обозначилась по многим направлениям. В частности, народный защитник выявил случаи дискриминационного обращения в медицинской и образовательной сферах.

Поощрение дискриминации

В докладе говорится, что высказывания гомо/трансфобного характера, использование языка ненависти и пропаганда дискриминации в СМИ в различных сферах общественной жизни остаются серьезной проблемой.

«В обществе прочно укоренились отношения, содержащие стигму и стереотипы в отношении женщин, людей с ограниченными возможностями и представителей ЛГБТ+ сообщества», — говорится в документе. «Соответственно, публичные высказывания, пропагандирующие сексистскую, гомо/трансфобную или другую дискриминацию, еще больше усиливают негативное отношение к уязвимым группам, бороться с которыми является обязанностью каждого члена общества».

Расследование преступлений на почве ненависти

В докладе говорится, что, как и в прошлом году, дела, изученные Аппаратом народного защитника, по-прежнему показывают трудности в расследовании и судебном преследовании предполагаемых преступлений, связанных с нетерпимостью. Причиной этого является, с одной стороны, ненадлежащее выполнение сотрудниками правоохранительных органов позитивных обязательств по защите равенства уязвимых групп населения, а с другой – неэффективное реагирование на преступные действия, совершаемые ультраправыми радикальными группами. насильственные группы и их лидеры.

В докладе упоминается несколько случаев, связанных с этническими меньшинствами, трансгендерными женщинами и религиозными меньшинствами (Свидетели Иеговы), где этим лицам не был присвоен статус потерпевших или конкретным преступникам не были предъявлены обвинения.

В докладе рассматриваются два случая насилия: первый – в отношении Михаила Мшвилдадзе, соучредителя телекомпании «Формула», а второй – в отношении оппозиционного политика Зураба Джапаридзе. Согласно документу, ни одно из этих дел не было квалифицировано должным образом. «Что касается расследования преступлений, совершенных по мотиву нетерпимости, и начала преследования, выявление следствием мотива нетерпимости представляется одной из проблем», – говорится в докладе.

За отчетный период Народный защитник изучил 122 факта предполагаемой дискриминации, большая часть из которых – 17% касалась случаев предполагаемой дискриминации по признаку пола/гендера, 16% – дискриминации на основе иного мнения, 8% – по признаку национальности/гражданства и 7% – по признаку ограниченных возможностей считали себя жертвой дискриминации. 6% – по политическим убеждениям и 5% – по религиозному признаку оспаривали дискриминационное обращение. Согласно документу, по 4% заявителей указали на дискриминацию по признаку возраста, сексуальной ориентации и гендерной идентичности, а в 2% случаев заявители указали признак принадлежности к профессиональному союзу. Дискриминация по другим признакам также была актуальна в данный отчетный период и составила большую часть – 31% заявлений.

