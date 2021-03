В Эргнети прошла 98-я встреча в рамках МПРИ

В селе Эргнети недалеко от линии оккупации Цхинвальского района 5 марта состоялось 98-е заседание в рамках Механизма предотвращения и реагирования на инциденты (МПРИ).

Миссия наблюдателей ЕС в Грузии, которая содействует проведению встреч в Эргнети, заявила, что представители Тбилиси и оккупированного Цхинвальского региона в «конструктивной среде» обсудили ряд вопросов, включая процесс «бордеризации» вдоль линии оккупации, безопасность в окрестностях Чорчана-Цнелиси, вызовы пандемии и случаи задержания граждан.

Координаторы встречи – глава Миссии наблюдателей ЕС Марек Щигель и спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ на Южном Кавказе Аника Содер «в очередной раз выразили серьезную озабоченность по поводу углубления социально-экономических сложностей пострадавшего от конфликта населения, что вызвано негативным воздействием пандемии Ковид-19 и закрытием пунктов пересечения».

После встречи в Службе госбезопасности Грузии заявили, что Тбилиси «решительно» потребовал «безусловного освобождения» незаконно задержанных оккупационными силами граждан Грузии Зазы Гахеладзе, Геннадия Бестаева, Лаши Хетерели и Рамаза Бегелури. По той же информации, на встрече также обсуждался вопрос смерти Арчила Татунашвили и Давида Башарули.

По сообщениям осетинских СМИ, представитель Цхинвали Игорь Кочиев заявил на встрече, что вооруженные грузинские полицейские недавно «нарушили государственную границу». Он также отметил, что если подобные «нарушения» продолжатся, власти оккупированного Цхинвали «отреагируют соответствующим образом».

Следующее заседание в Эргнети запланировано на 23 апреля.

Механизм предотвращения и реагирования на инциденты был создан в рамках Женевских международных переговоров и направлен на обсуждение вопросов безопасности в двух регионах с участием Грузии, представителей оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, а также российских пограничников, расквартированных на местах.

