Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
Новости

В оккупированном Цхинвали гражданину Грузии избрали предварительное заключение на 2 месяца

09/02/2021 - 15:12
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В оккупированном Цхинвали т.н. «суд» избрал предварительное заключение на 2 месяца в качестве меры пресечения для жителя села Гугутиантакари Рамаза Бегелури. Информацию подтвердили «Civil.ge» в Служба государственной безопасности Грузии.

Представители оккупационного режима Цхинвали задержали Бегелури 2 февраля на оккупированной территории у села Гугутианткари Горийского муниципалитета.

Вчера оккупационные силы задержали еще одного гражданина Грузии в Цхинвальском регионе на участке Рокского тоннеля.

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09/02/2021 - 15:12
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