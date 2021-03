По словам омбудсмена, в деле картографов политические мотивы преобладают над правовыми

Народный защитник Грузии 5 марта опубликовал мнение «друга суда» (amicus curiae) по т.н. делу картографов, в котором говорится, что «политические или иные мотивы» в этом деле преобладают над правовыми мотивами.

По словам омбудсмена, полученные доказательства не подтверждают, что бывшие члены Комиссии по делимитации и демаркации государственной границы между Грузией и Азербайджаном – Ивери Мелашвили и Наталья Иличева – «имели желание передать другому государству» часть территории страны «или действовали с таким намерением».

В то же время доказательства не подтвердили наличия в действиях обвиняемых «элементов коррупции, мошенничества, обмана, корысти или иных элементов», которые выявили бы «злой умысел» в их действиях.

По оценке народного защитника, «недостатки» обвинения считаются нарушением статьи 18 Европейской конвенции по правам человека согласно прецедентной практике ЕСПЧ.

«Начало расследования совпало с парламентскими выборами, превратилось в главный обсуждаемый предвыборный политический вопрос и использовался в целях агитации», – говорится в заявлении, в котором также подчеркивается, что представители правящей партии использовали «обвинения против Мелашвили и Иличевой для критики политических партий».

По словам омбудсмена, «расследование дела было обусловлено лицом с политической должностью, что было согласовано с руководителем соответствующей партии». Таким образом, народный защитник указал на усилия тогдашнего министра обороны и нынешнего премьер-министра Ираклия Гарибашвили, а также бывшего председателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили по получению карты в масштабе 1 : 200 000, которая была использована прокуратурой.

По заявлению омбудсмена, пригодность карты 1936-1938 гг. в масштабе 1: 200 000, в неиспользовании которой обвиняются Мелашвили и Иличева, не была установлена, и соответствующая экспертиза до сих пор не проводилась.

Предыстория

Прокуратура задержала Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву 7 октября 2020 года, за три недели до парламентских выборов, «по факту реализации действий, направленных на передачу части территории Грузии иностранному государству».

По утверждению прокуратуры, обвиняемые в процессе делимитации-демаркации границы «действовали по указанию вышестоящих должностных лиц» и в результате их преступных действий, «на 13 участках возникла угроза утери исторически принадлежащих Грузии территорий – около 3500 га».

28 января Тбилисский городской суд освободил Ивери Мелашвили и Наталью Иличеву под залог. Сторона обвинения тогда заявила, что следствие уже ведет работу по установлению лиц, отдавших им поручение.

Большинство оппозиционных партий и неправительственных организаций считают дело политически мотивированным.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)