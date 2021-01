Прокуратура ходатайствует об избрании залога в качестве меры пресечения для Мелашвили и Илмчевой

Генеральная прокуратура Грузии на сегодняшнем предварительном судебном слушании поставит ходатайство об изменении меры пресечения с предварительного заключения на освобождение под залог для Ивери Мелашвили и Натальи Иличевой, бывших членов Государственной комиссии по делимитации и демаркации грузино-азербайджанской границы, задержанных «по факту осуществления действий, направленных на передачу части территории Грузии другой стране».

Это решение на сегодняшнем брифинге прокурор дела пояснил тем, что «расследование действий обвиняемых полностью исчерпано» и «на данном этапе» уже «не целесообразно» использовать в их отношении самую суровую мера пресечения.

По его словам, «вина обвиняемых подтверждена достаточно высоким стандартом», а их признательные показания в виде видео-аудиозаписей «видели все». Прокурор подчеркнул, что следствие также установило мотив того, что «обвиняемые действовали в соответствии с указаниями высокодолжностных лиц».

«На данном этапе основное внимание следствия уделено идентификации лиц, которые давали поручение, и следственным органом в этом направлении принимаются все меры», – добавил он.

21 января в прокуратуре заявили, что расследование дела завершено и оно направлено на рассмотрение в Тбилисский городской суд. Прокуратура тогда заявила, что Мелашвили и Иличева «действовали по указанию вышестоящих должностных лиц».

Прокуратура также обнародовала скрытую видеозапись Ивери Мелашвили и бывшего председателя комиссии по делимитации и демаркации Малхаза Микеладзе, из которой, по утверждению следственного ведомства, видно, что в 2006 году несколько участков грузино-азербайджанской границы, в том числе, на прилегающей территории к Давид-Гареджи, были согласованы в ущерб Грузии. В прокуратуре подчеркнули, что в результате преступной деятельности задержанных возникла угроза «утраты 13 участков на границе, исторически принадлежащих Грузии – около 3500 гектаров».

Тогда адвокат обоих обвиняемых говорил, что представленные прокуратурой записи не могут доказать вину задержанных. Защита считает дело политически мотивированным. Ни Мелашвили, ни Иличева не признают себя виновными.

