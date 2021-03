Сергей Лавров принял Даура Кове в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 3 марта принял в Москве «министра иностранных дел» оккупированной Абхазии Даура Кове, где они подписали «План консультаций на 2021-2022 годы». План нацелен на скоординированное сотрудничество в «международных делах».

Агентство «Апсныпресс» сообщает со ссылкой на слова Лаврова, что этот план обеспечит «эффективное и систематическое взаимодействие» с оккупированным регионом. По той же информации, в 2020 году товарооборот между Сухуми и Москвой увеличился; Кроме того, стороны сотрудничают в борьбе с коронавирусом.

Глава МИД России подчеркнул, что стороны должны руководствоваться «основным направлением сотрудничества», которое было определено лидером Абхазии Асланом Бжания и президентом России Владимиром Путиным на встрече в Сочи в прошлом году.

Со своей стороны Даур Кове приветствовал динамику абхазско-российских отношений, назвав их «оптимистичными». Он также подчеркнул важность сотрудничества с Москвой в рамках Женевских международных дискуссий.

«Министр иностранных дел» оккупированного региона также приветствовал «широкое сотрудничество» между Абхазией и Россией, направленное на реализацию соглашения о «общем социально-экономическом пространстве», подписанного между Сухуми и Москвой в прошлом году.

