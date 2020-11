«Президент» оккупированной Абхазии встретился с Владимиром Путиным в Сочи

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания 12 ноября в Сочи встретился с президентом России Владимиром Путиным, с которым обсудил политические, экономические вопросы и вопросы, связанные с коронавирусом, включая оказание Россией медицинской помощи оккупированному региону.

По сообщению Кремлю, Путин отметил, что Москва остается «партнером номер один» Абхазии, поскольку на долю России приходится более 70% всего экономического оборота Абхазии. «У нас есть очень значимые направления сотрудничества, я уж не говорю про туризм, но есть и другие составляющие: сельское хозяйство, телекоммуникации», — сказал Путин.

В свою очередь Бжания поблагодарил Путина за поддержку Абхазии и подчеркнул, что лидеры встретились в таком формате впервые. Бжания выразил благодарность за помощь, оказанную Россией во время пандемии.

Он также отметил, что руководство Абхазии намерено выполнять договоренности, подписанные между Сухуми и Москвой, поскольку это «в полной мере соответствует интересам Абхазии, всё это работает на укрепление государственности и суверенитета Абхазии.».

Встрече Бжания и Путина предшествовала политическая напряженность в оккупированном регионе из-за якобы «незаконного» строительства моста Россией. Этот мост должен был соединить село Аибга Гагрского района с Адлерским районом муниципального образования Сочи.

Абхазская оппозиция заявила, что строительство моста не согласовано с Сухуми, и призвала Бжания поднять этот вопрос на встрече с Путиным.

По сообщениям абхазских СМИ, Бжания посетил Сочи по приглашению президента Путина. Двумя неделями ранее, 26-30 октября, Бжания посетил Москву, где встретился с российскими официальными лицами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил тогда журналистам, что президент Путин не планирует встречаться с «президентом» Абхазии в «ближайшем будущем».

