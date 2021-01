Лавров принял Медоева в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 25 января в Москве принял «министра иностранных дел» оккупированного Цхинвальского региона Дмитрия Медоева. Стороны подписали «план консультаций» на 2021-2022 годы, который предусматривает «усиление двусторонней координации» во внешней политике.

По сообщению осетинского информационного агентства «Рес», на церемонии подписания Сергей Лавров приветствовал «интенсивный политический диалог» между Москвой и Цхинвали. Глава МИД России также затронул двусторонние связи в сфере торговли, культуры и гуманитарной помощи.

Как сообщает агентство «Рес», Медоев отметил, что югоосетинская сторона готова предпринять необходимые шаги для углубления двусторонних отношений с Осетией. «Южная Осетия была и всегда будет надежным союзником и верным другом России на Кавказе», – сказал он.

По сообщению МИД России, встреча подтвердила «обоюдный настрой на дальнейшее развитие отношений союзничества и интеграции между двумя государствами».

В «МИД» Цхинвали, в свою очередь, заявили, что стороны также акцентировали внимание «на вопросах безопасности и невозобновления военной агрессии против Южной Осетии со стороны Грузии».

«Кроме того, была отмечена важность продолжения Женевских Дискуссий в качестве важнейшей международной площадки для отстаивания позиций Республики Южная Осетия», – заявила югоосетинская сторона.

Лавров вручил Медвоеву нагрудный знак МИД РФ «За взаимодействие» за вклад в развитие отношений между Цхинвали и Москвой.

