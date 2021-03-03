На видео, опубликованном членом Политсовета ЕНД Бадри Басишвили, видно, как мужчина пытается нанести повреждения зданию офиса партии в Гори, 2 марта, 2021 г.
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МВД задержало четырех человек за нападение на горийский офис оппозиционного ЕНД

03/03/2021 - 13:36
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МВД Грузии задержало четырех человек за нападение на офис оппозиционного Единого национального движения в городе Гори 2 марта.

В отношении задержанных следствие ведется по статье 187 Уголовного кодекса, которая касается нанесения ущерба чужому имуществу и предусматривает максимальное наказание до трех лет лишения свободы.

На видео, которое было опубликовано членом Политического совета ЕНД Бадри Басишвили, видно, что по меньшей мере четыре мужчины участвовали в нападении на офис и бросали камни в здание.

По словам Басишвили, за «погромом» офиса стояли «поощренные активисты Грузинской мечты».

Инцидент произошел на следующий день после возобновления переговоров между правящей командой и оппозицией при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля.

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03/03/2021 - 13:36
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