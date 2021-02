Мэр Тбилиси говорит о необходимости диалога и взаимных компромиссов

Мэр Тбилиси Каха Каладзе, который также является генеральным секретарем правящей Грузинской мечты, заявил сегодня, что для преодоления политического кризиса в стране необходимы диалог и взаимный компромисс между правящей партией и оппозицией.

«У диалога нет альтернативы», – сказал мэр Тбилиси, в отличие от премьер-министра Гарибашвили, который «категорически» исключил возможность любого диалога о назначении новых выборов и призвал оппозицию использовать Парламент в качестве основной площадки для дискуссии.

«Если мы не сядем за стол переговоров, и правящая команда, и представители оппозиции, невозможно разговаривать друг с другом так дистанционно и по телевидению», – сказал мэр Тбилиси, добавив, что существующий политический кризис наносит ущерб развитию и будущему Грузии.

Грузинские СМИ также сообщают со ссылкой на слова мэра Тбилиси, что правящая команда считает важными международные отклики на задержание лидера Единого национального движения Ники Мелия.

«Эти люди являются сторонниками страны и ожидают, что власть Грузии и оппозиция смогут поговорить друг с другом», – сказал Каладзе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)